Лондон, 19 июня, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Целью злоумышленников, атаковавших жителей Лондона, были верующие мусульмане. Об этом мусульманский совет Британии сообщил 19 июня в сети Twitter.

ИА Красная Весна Лондон

«Мы проинформированы о том, что фургон наехал на верующих, когда те покинули мечеть в парке Финсбери. Наши молитвы вместе с погибшими», — говорится в сообщении совета.

Между тем официального сообщения о жертвах трагедии пока не было опубликовано.

Daily Mail со ссылкой на очевидцев сообщает, что несколько пострадавших в результате атаки фургона лежат на земле, медики пытаются оказать им необходимую помощь.

Свидетели сообщают также, что внутри фургона, атаковавшего прихожан мечети, было три человека. Один из них задержан полицией, двум его сообщникам удалось скрыться с места преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки фургона на толпу людей ранения получили по меньшей мере десять человек. Инцидент произошел около 00:20 понедельника, 19 июня, у здания мечети в районе парка Финсбери в Лондоне.