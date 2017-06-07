Лондон, 7 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в реке Темзе сотрудники британской полиции. Предположительно, это гражданин Франции, погибший в результате теракта 3 июня, сообщает 7 июня пресс-служба полиции Лондона.

Место преступления

Отмечается, что 45-летний француз по имени Ксавье Тома пропал в Лондоне в ночь теракта. Вечером 6 июня специалисты речной полиции обнаружили тело мужчины в воде, недалеко от района Лаймхаус.

Родных французского гражданина уведомили об обнаружении тела. Им предстоит пройти процедуру опознания, пояснили в полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня автомобиль протаранил группу пешеходов на Лондонском мосту, позже вооруженные ножами террористы напали на людей в районе рынка Боро. Нападавших ликвидировали стражи порядка. Жертвами атаки стали семь человек, десятки получили ранения. Восемнадцать пострадавших находятся в критическом состоянии.