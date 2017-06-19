Лондон, 19 июня, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Жертвами трёх злоумышленников, протаранивших на фургоне прихожан лондонской мечети, стали, вероятно, два человека. Об этом 19 июня сообщает британская The Sun.

Graeme Maclean Лондон

В результате атаки фургона на вышедших из мечети верующих в районе Финсбери-парка в Лондоне пострадали по меньшей мере 12 человек. Предположительно, двое из них мертвы.

По словам очевидцев, в фургоне находилось трое человек, двум из которых удалось бежать с места преступления. Одного из нападавших задержали свидетели произошедшего. Сбив с ног преступника, люди удерживали его до приезда полиции.

Сообщается, что фургон двигался с небольшой скоростью, и водитель, намеренно направив транспортное средство в толпу прихожан, увеличил скорость.

В полиции Лондона подтвердили задержание одного человека. Однако о версии теракта говорить преждевременно, считают правоохранители.

В настоящее время ближайшая к месту трагедии территория оцеплена. На месте работают представители экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, целью злоумышленников, по данным мусульманского совета Британии, были прихожане мечети, только что вышедшие из здания после молитвы.

Напомним, инцидент произошел около 00:20 понедельника, 19 июня, через две недели после того, как террористы совершили двойной теракт в столице Великобритании, жертвами которого стали семь человек, более 45 пострадали.