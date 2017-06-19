Лондон, 19 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 19 июня, что созывает экстренное совещание кабинета министров в связи с наездом фургона на группу граждан, сообщает Associated Press.

UK Home Office Тереза Мэй

Чрезвычайное заседание вызвано преступлением, совершенным 19 июня, когда грузовик врезался в группу людей, в результате чего один человек погиб.

«Все мои мысли устремлены к жертвам трагедии, их семьям, а также сотрудникам спасательных служб», — подчеркнула Мэй.

Председатель мечети, недалеко от которой произошло преступление, Мохаммед Козбар обвинил СМИ в том, что они в течение нескольких часов отказывались называть инцидент терактом.

«В связи с инцидентом силы правопорядка увеличили свое присутствие в городе для того, чтобы успокоить местные общины, особенно в период Рамадана», — отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 19 июня у здания мечети в районе парка Финсбери произошел наезд грузовика на пешеходов. В результате трагедии погиб один человек, более десяти получили ранения. Нападавший был задержан и доставлен в больницу.