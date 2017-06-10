Лондон, 10 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Преступники, совершившие 3 июня теракт в центре Лондона, пытались арендовать грузовой автомобиль весом 7,5 тонны. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на британскую полицию.

Pixabay.com Грузовик

«Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, чтобы совершить нападение (…), — говорится в сообщении. — Однако злоумышленникам не удалось предоставить необходимые реквизиты для оплаты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня автомобиль протаранил группу пешеходов на Лондонском мосту, в автомобиле находились 3 террориста. После теракта на мосту злоумышленники напали на горожан с ножами в руках. По последним данным, в результатет кровавой акции погибли 7 человек.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Лондоне арестован подозреваемый в подготовке теракта

Читайте также: Оскорбивший Трампа ведущий CNN остался без работы