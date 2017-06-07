Лондон, 7 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. За сутки до начала внеочередных выборов в палату общин британского парламента консервативную и лейбористскую партии разделяют чуть больше 1% голосов избирателей. Дистанция статистической погрешности. За тори, согласно последним опросам британского аналитического центра Survation, готовы пойти 41,5% имеющих право голоса. За лейбористами — 40,4%. Это значит, что преимущество партии Терезы Мэй над партией Джереми Корбина в парламенте будет исчисляться всего 8 мандатами.

Джордж Хейтер. Палата Общин. 1833

Всего 72 дня назад, накануне первого из трех терактов в Англии, состоявшихся за это время, опросы общественного мнения показывали, что консерваторы опережают лейбористов «почти навсегда» — разрыв составлял 20 пунктов.

Испанская La Razón в связи с этим вообще склонна считать, что победа на выборах 8 июня достанется Корбину и компании.

Лично Джереми Корбин не разделял идеи выхода Великобритании из Евросоюза. Что будет, если он выиграет выборы и станет премьером? Этот вопрос эксперты предпочитают не замечать, ибо ответить на него не в состоянии.