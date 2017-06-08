Лондон, 8 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В ходе полицейского рейда трое мужчин были задержаны в пригородном районе Лондона Илфорд, передает 8 июня Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полиция сообщила, что двое из них подозреваются в причастности к совершению двойного теракта в Лондоне 3 июня, а третий обвиняется в хранении наркотиков и торговле людьми.

Ранее лондонская полиция сообщила через Twitter о задержании 20-летнего подозреваемого, который может иметь связи с террористами.

Таким образом, количество подозреваемых в причастности к совершению терактов увеличилось до 21, однако большая часть из них — уже на свободе.

Напомним, 3 июня в Лондоне был совершен двойной теракт. Трое террористов на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из автомобиля, злоумышленники начали нападать на прохожих с ножами. Полиция ликвидировала террористов.

По последним данным, в результате нападений погибли 7 человек, еще более 45 получили ранения.