Джакарта, 12 июня, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Психолог Пилар Конде, выступающая на страницах газеты со своими размышлениями по этому поводу, приходит к выводу, что во всем виноваты близость европейских культур и короткие расстояния между странами Старого Света.

Индонезия

«Испанцу проще себя представить на месте жителя Манчестера или Парижа, чем ощутить себя индонезийцем или афганцем, — утверждает специалист. — Английская жертва теракта нам близка своими обычаями, нормами поведения, системой образования, манерой проведения часов отдыха. Даже кумиры у европейцев общие, та же Ариадна Гранде, например, на концерте которой и случился манчестерский кошмар».

«От индонезийцев нас отделяют не только тысячи километров, но и разница в жизненных ценностях, их восприятии. Что же касается массовых убийств на Ближнем Востоке, то это в силу наступившего привыкания уже вообще воспринимается просто как поток ежедневных новостей и ничего более. И потому на уровне подсознания не воспринимается как нечто важное и нарушающее спокойное течение нашей жизни», — объясняет невосприимчивость европейцев к чужим трагедиям Пилар, в очередной раз демонстрируя таким образом, возможно, неосознанно, двойные стандарты, с которыми европейцы подходят к оценкам происходящего в мире.