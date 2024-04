Мадрид, 26 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Лондон постепенно перестает быть мультикультурным, поворачиваясь в сторону исламофобии, считает испанская El Pais. По мнению газеты, грузовик, таранивший людей у мечети в Финсбери Парке, вызвал сочувствие у жителей английской столицы, показавшееся сдержанным. Сотни людей пришли, чтобы возложить цветы на место происшествия и продемонстрировать свою преданность общечеловеческим идеалам. Однако от пришедших не исходил мощный импульс поддержки людей, поклоняющихся своему Богу, а в прессе все чаще появляются материалы, заставляющие всех мусульман причислять к экстремистам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Антитеррор в Британии

«По всей Великобритании мусульмане подвергаются насилию уже только за манеру одеваться и молиться», — сообщает издание.

Лица, исповедующие ислам, составляют 4,8% населения Англии и Уэльса. Среди жителей Лондона их 12,4%, приводит испанское СМИ статистические данные. 73% мусульман Великобритании свою национальную идентичность определяют, как «британец».

Издание отмечает, что каждый раз, когда в Британии случается теракт, резко увеличивается количество проявлений насилия в адрес мусульман. «Например, за две недели до терактов в Париже в ноябре 2015 года лондонские мусульмане пережили 24 случая агрессии, а в течение двух недель после терактов — 74. После атаки на Лондонском мосту — 20, когда среднесуточный показатель в обычное время равен 3,5. А статистика за последние десять лет просто удручает: число преступлений на почве ненависти к тем, кто поклоняется Аллаху в 2015 гг. на 326% превысило аналогичный показатель 2006 года. В 2016 году только в Лондоне актов насилия по отношению к этой категории лиц зафиксировано 1219, что на 17% больше, чем в 2015», — пишет El Pais.

«Правые таблоиды The Daily Mail, The Sun и The Daily Express, давно уже изображают мусульман исключительно как врагов. И это при том, что мэром Лондона избран почитатель ислама Садик Хан», — завершает публикацию El País.

