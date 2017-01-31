ЧП в калининградском аэропорту «Храброво»
Между Калининградом и Кёнигсбергом
Калининградская область привлекла вдруг внимание наблюдателей целой цепью новостей, которые не хотелось бы называть скандальными, так как и время сейчас не простое, и этот край не самый простой. Тем более что эти сюжеты с развитием региона никак не связаны, скорее, наоборот. Сначала новое...
31 января 2017
В Уфе «калининградский сценарий» не пройдёт: эксперты
«Калининградский сценарий» транспортного коллапса, случившийся в начале января, в регионах отметают бодро или со страхом. Между тем даже в благополучной Уфе в конце января участились случаи задержки авиарейсов от 6 до 17 часов. Вместе с тем в Башкирии считают маловероятным повторение...
24 января 2017
Аэропорт Новосибирска готов говорить о развитии, но не о готовности к ЧП
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло лично проверил работу новосибирского аэропорта Толмачёво и ознакомился с планами его развития. Как сообщили ИА REGNUM в сибирском полпредстве, в секторе международных авиалиний полпреду была представлена...
24 января 2017
Воздушные гавани Заполярья и Красноярского края: проблемы и перспективы
Январское ЧП в «Храброво» обнажило болевые точки калининградского аэропорта. Практически двухдневный пассажирский коллапс показал управленческую несогласованность, невозможность противостоять погодным условиям и беспорядок в аэропортовом хозяйстве. После инцидента в стратегически важном аэропорту...
24 января 2017
Покинуть Омск: чаще всего омичи летают в Москву
Аэропорт «Омск-Центральный» за 2016 год обслужил более 830,5 тыс. пассажиров и свыше 4,2 тыс. воздушных судов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 января, в правительстве Омской области. Суммарная максимальная взлетная масса за год составила почти 266 тыс. тонн, обработано более 3,5 тыс. тонн...
19 января 2017
Аэропорт «Симферополь» готов к любым нештатным ситуациям
Нештатная ситуация, подобная случившейся в Калининграде, не станет большой проблемой для аэропорта «Симферополь». Воздушная гавань Крыма готова к нестандартным ситуациям «согласно 8 категории аварийно-спасательного обеспечения полетов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
14 января 2017
Роспотребнадзор напомнил нижегородцам их права на случай задержки авиарейса
Авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет в случае задержки рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском управлении Роспотребнадзора после ЧП в...
9 января 2017
Последствия авиаколлапса в Калининграде: к медикам обратились 73 пассажира
В эти дни авиаколлапса в Калининграде 4−5 января за медицинской помощью в аэропорту «Храброво» обратилось 73 человека, в том числе дети. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM привели сегодня, 6 января, в Калининградской транспортной прокуратуре. По данным прокуратуры, 4 января было отменено 19...
6 января 2017
После ЧП самолет из Москвы прибыл в Ставрополь с опозданием на 3,5 часа
Пассажиров самолета рейса «Москва — Ставрополь» эвакуировали 5 января из-за неисправности самолета. В аэропорту Шереметьево Москвы самолет с 80 пассажирами не смог вылететь в Ставрополь из-за того, что пилот на взлетно-посадочной полосе вовремя обнаружил техническую неисправность, сообщил телеканал...
6 января 2017
Аэропорт Храброво: пассажиры всех задержанных рейсов вылетели домой
Пассажиры всех рейсов, имеющих билеты на 4 и 5 января, к настоящему моменту вылетели из калининградского аэропорта Храброво. Воздушная гавань завершила свою работу и планово закрылась на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 6 января. Представитель аэропорта...
6 января 2017
Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
Лётное происшествие в калининградском аэропорту «Храброво» и последовавший за ним пассажирский коллапс, который длился почти двое суток, наглядно показали, что транспортная блокада Калининградской области — дело нехитрое. Оказалось, что парализовать единственные воздушные ворота российского...
5 января 2017
Блокада Калининграда: шаг первый
Длительное блокирование аэропорта Калининграда из-за серьёзного, но не катастрофического авиапроисшествия фактически отрезало Калининградскую область России от регулярной воздушной связи с Россией. Техническая простота этого результата, конечно, явилась следствием целого ряда факторов, в ряду...
5 января 2017
Запустить калининградский аэропорт помогли военные Балтфлота
Международный аэропорт «Храброво» в Калининграде смог восстановить свою работу и открывается сегодня, 5 января, после аварии пассажирского самолета Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сегодня, 5 января, сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон...
5 января 2017
Калининградский аэропорт возобновил работу после суток простоя
Калининградский аэропорт «Храброво» возобновил работу после суток простоя из-за жёсткой посадки аэробуса «Аэрофлота». В настоящее время идёт регистрация на рейс в Москву (Шереметьево). Коллапс в аэропорту произошел потому, что администрация «Храброво» совместно с региональным управлением МЧС целые...
5 января 2017
«Коллапс в аэропорту Калининграда — то, чего добивается Запад после Крыма»
Вчерашнее авиапроисшествие в калининградском аэропорту «Храброво» и сегодняшний коллапс, возникший в единственных воздушных воротах региона, взаимосвязан с затянувшимся строительством всего аэропортового комплекса Калининградской области. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 4...
4 января 2017
По факту аварийной посадки самолета в Калининграде возбуждено дело
Обстоятельства и причины аварийной посадки авиалайнера А321 компании «Аэрофлот» в калининградском аэропорту «Храброво» будут установлены в рамках уголовного дела, которое возбуждено 4 января следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Дело возбуждено по...
4 января 2017
Аэропорт Калининграда спустя 18 часов после ЧП так и не возобновил работу
Калининградский аэропорт «Храброво» спустя 18 часов после авиапроисшествия так и не возобновил работу. Напомним, вчера в 23.30 мск самолёт компании «Аэрофлот» совершил жёсткую посадку в Калининграде. Судя по онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, сегодня отменены или задержаны около 20 рейсов...
4 января 2017
Аэропорт Калининграда закрыт из-за ЧП на ВПП
Международный аэропорт «Храброво» в Калининграде временно закрыт из-за инцидента с самолетом Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Напомним, сегодня пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс...
4 января 2017
В Калининграде Airbus A321 выкатился за пределы ВПП и сел на «брюхо»
В аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из московского подмосковного аэропорта «Домодедово» в «Храброво», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 4 января, сообщают местные СМИ. Сообщается, что на борту пассажирского...
4 января 2017
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
В калининградском аэропорту «Храброво» в ночь с 3 на 4 января следовавший из Москвы самолёт А320 совершил жёсткую посадку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, на борту находились 167 человек. При посадке пострадали шесть пассажиров, у которых диагностированы ссадины...
4 января 2017