Омск, 19 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Аэропорт «Омск-Центральный» за 2016 год обслужил более 830,5 тыс. пассажиров и свыше 4,2 тыс. воздушных судов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 января, в правительстве Омской области.

Holgi Самолет в небе

Суммарная максимальная взлетная масса за год составила почти 266 тыс. тонн, обработано более 3,5 тыс. тонн почты и груза.

По данным руководства ОАО «Омский аэропорт», в 2016 году план по доходам перевыполнен на 10%, полученная прибыль позволила выплатить дивиденды. При этом сумму прибыли корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту не сообщили.

«Запланированная инвестиционная программа по техническому перевооружению реализована в полном объеме. Особое внимание уделялось вопросам электроснабжения: приобретен дизель-генератор, проведена реконструкция распределительных устройств и высоковольтного оборудования, построен склад запчастей», — говорится в сообщении областных властей.

Добавим, в декабре 2016 года Омский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей Ростехнадзора провел плановую проверку состояния оборудования в Омском аэропорту: «Выявленные после масштабного ремонта замечания устранены в ходе проверки практически в полном объеме (123 из 139 замечаний)». По словам гендиректора Омского аэропорта Сергея Зезюли, остальные замечания планируют устранить «в рабочем порядке в установленные сроки».

«Масштабные работы по модернизации не повлияют на качество обслуживания пассажиров. Авиапредприятие продолжит работу в обычном режиме», — сказал Зезюля. В облправительстве уточнили, что в 2017 году планируется дальнейшее техническое перевооружение предприятия, в том числе объектов электроснабжения.

Согласно предоставленной информации, в 2016 году самым популярным среди омичей было московское направление. В столицу в прошлом году улетели 541,5 тыс. пассажиров. 78,6 тыс. человек улетели в Санкт-Петербург; 40,5 тыс. — в Симферополь; 38,7 тыс. — в Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар. 22,6 тыс. пассажиров улетели в Астану (Казахстан); 15,9 тыс. — во Вьетнам.

Добавим, после коллапса в аэропорту Калининграда ИА REGNUM запросило информацию в аэропортах российских регионов, в состоянии ли они предупредить и в оперативные сроки решить подобные ситуации.

В Омском аэропорту ИА REGNUM сообщили, что воздушная гавань оснащена необходимой техникой в достаточном количестве «согласно требованиям руководящих документов». «Учения в аэропорту проводятся регулярно, алгоритм действий разработан. Взаимодействие аэропорта с экстренными службами налажено. В случае внештатной ситуации на ее устранение будет привлечена вся аварийно-спасательная команда. За последние 5 лет ЧП в ОАО «Омский аэропорт» не было», — говорится в ответе на запрос за подписью гендиректора Сергея Зезюли.

Впрочем, на ряд вопросов в аэропорту не ответили. Например, без ответа остался вопрос, есть ли возможность расселить людей в гостиницу в случае ЧП, хватит ли мест для размещения 100−200 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 января в калининградском аэропорту «Храброво» произошло ЧП. Аэробус «Аэрофлота» совершил жесткую посадку, сломав переднюю стойку шасси. Технический персонал аэропорта не смог оперативно эвакуировать лайнер, в результате случился пассажирский коллапс: не смогли вылететь 2452 пассажира.

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