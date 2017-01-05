Калининград, 5 января, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Калининградский аэропорт «Храброво» возобновил работу после суток простоя из-за жёсткой посадки аэробуса «Аэрофлота». В настоящее время идёт регистрация на рейс в Москву (Шереметьево).

Стоп-кадр vesti-kaliningrad.ru Аварийный самолёт в калининградском аэропорту

Коллапс в аэропорту произошел потому, что администрация «Храброво» совместно с региональным управлением МЧС целые сутки не могла отбуксировать аварийный самолёт.

Транспортировать за пределы взлетной полосы лайнер удалось около полуночи с помощью военной техники береговых войск Балтийского флота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтфлота.

В операции приняли участие пять единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля «Урал» с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.