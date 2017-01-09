Нижний Новгород, 9 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет в случае задержки рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском управлении Роспотребнадзора после ЧП в Калининграде, случившегося 4 января 2017 года.

Unsplash Пассажир в зале ожидания аэропорта

В Роспотребнадзоре также напомнили, что всем без исключения пассажирам задержанного рейса при ожидании отправления более двух часов должна быть предоставлена возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте.

Кроме того, при ожидании отправления рейса более двух часов пассажиры должны быть обеспечены прохладительными напитками, а при ожидании более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время — горячим питанием.

Пассажиры, ожидающие свой рейс более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, должны быть размещены в гостинице. В тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, должна быть обеспечена доставка пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

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Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Время ожидания отправления рейса начинается со времени отправления рейса, указанного в билете.

Основанием для предоставления всех перечисленных услуг является п.99 федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса РФ №82 от 28.06.2007 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работа аэропорта Храброво в Калининграде была дестабилизирована почти на двое суток после того, как самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на «брюхо», сломав переднюю стойку шасси.

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Руководство аэропорта оказалось не в состоянии в сжатые сроки убрать аварийный самолет с взлетной полосы, из-за чего аэропорт был закрыт, а десятки рейсов перенесены. Воздушное судно удалось отбуксировать с ВПП только ночью 5 января благодаря технике, предоставленной Балтийским флотом. По этому инциденту Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Кроме того, из-за сильных морозов 8 января десятки рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы.