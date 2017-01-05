



Fastpic.ru Блокада

Длительное блокирование аэропорта Калининграда из-за серьёзного, но не катастрофического авиапроисшествия фактически отрезало Калининградскую область России от регулярной воздушной связи с Россией. Техническая простота этого результата, конечно, явилась следствием целого ряда факторов, в ряду которых только первый — неэффективное управление аэропортом, оказавшегося не готовым к нештатным ситуациям.

Главная же причина временной воздушной блокады Калининграда состоит в том, что власти Калининградской области, Северо-Западного ФО и федеральные ведомства, по-видимому, до сих пор не имеют отработанного сценария невоенной безопасности этого региона Русской Прибалтики: безопасности энергетической, безопасности транспортной, безопасности информационной.

Об отсутствии внятных усилий местных и центральных властей по обеспечению информационной безопасности Калининградской области сказано уже много и доказательно — факт информационно-политической капитуляции местных властей перед германской экспансией налицо и отрицается только ангажированными чиновниками и политическими манипуляторами.

Задача достижения энергетической безопасности Калининградской области, наконец, поставлена президентом России: одной из основ этой безопасности станет атомная энергетика. Это обеспечит региону настоящую независимость от вполне реальной возможности энергетического шантажа со стороны НАТО и ЕС в целом, Польши и Литвы — в частности. Ясно, что энергобаланс региона требует диверсификации энергетической модели. Однако уже здесь ясно обнаруживается, что трубопроводная поставка газа в регион — тоже может стать предметом шантажа со стороны соседей, включая союзную России Белоруссию. Что поставка СПГ — дорогое и неблизкое удовольствие. Обнаруживается, что поставка нефтепродуктов морским путём — также легко может стать объектом шантажа со стороны соседей, которые «вдруг» обеспокоятся судьбой редких водорослей в акватории Калининградской области, которые, конечно же, будут гибнуть исключительно от двух капель российского мазута, предназначенного для Русской Прибалтики.

И нет совершенно никакой стратегической безопасности региона в области транспортных коммуникаций. Если так легко оказалось погрузить Калининград в авиационную блокаду, то точно так же не составит никакого труда «случайно» начать железнодорожную, автомобильную и морскую блокаду. Плана действий на этот случай у властей нет. Все их гарантии — в надежде на милость «немецкого жениха», который, предполагается, должен быть тем милостивей, чем безоговорочней капитулирует перед ним его русская «калининградская невеста», уже меняющая фамилию на Прусскую-Кёнигсберг.

Калининградская область неумолимо превращается в политическую Брестскую крепость России, смерти которой желают целые дивизии политических русофобов и экономических аферистов, слабых политических душ и предателей. У местных властей нет никакой возможности спрятать голову в песок и назвать авиационную блокаду региона не бывшей — настал момент истины: или вы ставите перед федеральным центром весь комплекс задач достижения экономической неуязвимости вашего региона — или, проиграв информационную войну с врагом, начинаете проигрывать и экономически. Полагать, что ответственность за это новое поражение ляжет не на власти, а на кого-то другого, — наивно и несовместимо с вашим, как минимум, политическим выживанием.