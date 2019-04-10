Январское ЧП в «Храброво» обнажило болевые точки калининградского аэропорта. Практически двухдневный пассажирский коллапс показал управленческую несогласованность, невозможность противостоять погодным условиям и беспорядок в аэропортовом хозяйстве. После инцидента в стратегически важном аэропорту самого западного областного центра страны впору задуматься о ситуации в других, не менее важных воздушных гаванях России.

Airport-norilsk.ru Норильск

Воздушная гавань Заполярья

На севере Красноярского края, на юге Таймырского полуострова, в 52 км от промышленного и индустриального центра — города Норильска — располагается аэропорт «Норильск» (аэропорт «Надежда» в 1950 году, «Алыкель» с 1964 года, «Норильск» — с 2010 года — прим. ИА REGNUM ). Это воздушная гавань Заполярья, где сейчас ведется реконструкция.

Как может «лютовать» погода на севере Красноярского края, далеко не секрет. 2/3 от года среднемесячные температуры воздуха в Норильске — отрицательные. Зимой морозы достигают — 56 °C. На небольшой глубине от поверхности земли располагается вечная мерзлота, уходящая вниз на 300−500 метров. Кроме того, за зиму на территорию Большого Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега. По подсчетам администрации города, на каждого жителя Норильска в среднем приходится по 10 тонн снега в год. Зима — с долгой полярной ночью, лето — короткое и часто дождливое. С «материка» в Норильск можно попасть только самолетом, исключая короткий период летней навигации, когда возможен водный путь через Дудинку.

Qweasdqwe Аэропорт «Норильск»

Географическая изолированность показывает, как важен для норильчан этот аэропорт. При всем при этом «Норильск» пока не оснащен светосигнальным оборудованием. Пока не оснащен.

Северная погода — интенсивная работа

Но вернемся ненадолго к калининградскому ЧП. Это важно.

«Такие ЧП, как в калининградском аэропорту, могут случиться в любой воздушной гавани мира. Это все связано с определенными обстоятельствами: с пилотированием, с погодой и так далее. Тут много разных причин. Другое дело, что этот коллапс, по моему мнению, был вызван как раз спецификой самого Калининграда. Там очень интенсивное сообщение. К тому же совершенно неожиданно для Калининграда выпал снег», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов.

«Но могу отметить, что подобных ситуаций в Красноярске на моей памяти не было. Были обледенения полосы, но справлялись с этим в течение непродолжительного времени. Я убежден, что все наши аэропорты готовы к приему различных воздушных судов и обеспечены всевозможным оборудованием для того, чтобы быстро ликвидировать последствия ЧП», — заявил собеседник ИА REGNUM.

По словам Владимира Демидова, красноярские аэропорты «Емельяново» и «Игарка» обеспечены светосигнальным оборудованием, что является очень важным для пилотов. А «Норильск» пока не оборудован, но эта работа в процессе, сейчас идет реконструкция воздушной гавани: «Работы по реконструкции вызваны еще и тем, что там (в аэропорту «Норильск» — прим. ИА REGNUM ) были очень частые уходы на запасной аэродром, связанные с туманом, с боковым ветром. Наличие с 2018 года светосигнального оборудования улучшит ситуацию для всех: и для тех, кто принимает, и для тех, кто летает. Северная погода настроила всех нас на интенсивную работу, мы готовы к любым погодным условиям. Поэтому не думаю, что подобные коллапсы, тем более двухдневные, на наших аэропортах возможны. Но в целом, конечно, все форс-мажорные обстоятельства не учтешь».

Про состояние парка воздушных судов

Авиация традиционно считается одним из самых сложных участков работы для властей всех уровней. Все проблемы здесь не решишь даже при всем желании, часто все упирается в деньги (а точнее в их дефицит).

По словам министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина, в целом на поддержку всех авиационных видов сообщения выделяется порядка 1,5 млрд рублей. В этой сфере в Красноярском крае работают 14 предприятий, в состав которых входит 19 аэропортов, семь авиакомпаний, порядка 150 посадочных площадок, 230 единиц техники. Численность работающих в отрасли — 5,8 тысячи человек.

«Ежегодно компании перевозят внутри края порядка 500 тысяч пассажиров. За год аэропорты обслуживают более 2,7 млн пассажиров. Ежедневно вылетает 77 воздушных судов. При этом основой являются три крупнейших аэропорта: «Емельяново», «Норильск» и «Игарка». Также на территории края находится 16 региональных аэропортов. За год из аэропортов осуществляется более 28 тысяч вылетов различных типов судов. Чаще всего они поднимаются в воздух из «Емельяново», «Норильска», «Игарки» и «Богучан». На долю остальных приходится 25% от общего объема. При этом здесь основной удельный вес у центральной группы районов и Эвенкии», — цитирует министра пресс-служба краевого парламента.

Harlottin Боинг-737 авиакомпании «Таймыр» на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Емельяново»

Две трети из всего объема пассажиров обслуживаются в «Емельяново», 18% — в «Норильске» и 7% — в «Игарке». На долю остальных региональных аэропортов приходится 7% от общего пассажиропотока.

Эксплуатацию аэропортовых хозяйств осуществляют пять операторов: ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «Аэропорт Норильск», ГПКК «Черемшанка», ГПКК «КрасАвиа» и ФКП «Аэропорты Красноярья». На территории края работает пять авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки: «Нордстар», ГПКК «Красавиа», ООО «Аэрогео», «Турухан» и «Норильскавиа».

По данным Еремина, количество исправных воздушных судов в парках авиакомпаний составляет 116 единиц. Из них 42 — самолеты, 74 — вертолеты. Самолетный парк представлен модификациями машин советского производства: Ан-24, Ан-26, Ан-32, Як-42. Зарубежная техника — американские Boing-737, Cessna, французские лайнеры ATR-42, чешские самолеты L-410. На долю малых самолетов приходится 17% от общего количества воздушных судов.

Что касается вертолетного парка, то в крае в исправном состоянии находится 81% вертолетов. В основном это многоцелевые Ми-8. Из зарубежной техники — американские вертолеты Robinson и французские Eurocopter.

«Существуют разные авиакомпании: частные и государственные. У каждой свой парк, свои вертолеты и самолеты. Каждое из предприятий должно иметь так называемое свидетельство эксплуатанта. То есть, прежде чем начать летать, это предприятие должно получить соответствующие документы в Росавиации. Поэтому все воздушные суда, которые летают, получили соответствующее разрешение. Это значит, что выполняются все требования о ремонте. После каждого ремонта подписываются различные документы. Когда ресурс у техники заканчивается, и его продлить нельзя, эксплуатацию техники останавливают», — объясняет парламентарий Владимир Демидов.

Воздушные ворота Красноярска

Не менее важным является и аэропорт «Емельяново» — воздушные ворота столицы Красноярского края.

После инцидента в калининградском «Храброво» корреспонденты ИА REGNUM разослали запросы в региональные аэропорты, чтобы выяснить, насколько они готовы к подобным ЧП.

В «Емельяново» нам ответили, что аэропорт оснащен всей необходимой техникой для оперативного реагирования на внештатные ситуации и устранения их последствий. В числе прочего, в парке спецтехники аэропорта имеются шесть пожарных автомобилей («все пожарно-техническое оборудование исправно и готово к эксплуатации»); один санитарный автомобиль; два автомобиля для поисково-спасательных работ; тягачи колесного типа, тракторы (для буксировки самолетов по грунту); бульдозеры и автогрейдеры (для подготовки дорожек, треков для эвакуации ВС); прицепы — тяжеловозы, тележки различной грузоподъемности; стреловой автомобильный кран грузоподъемностью 14 тонн (для подъема воздушных судов, получивших повреждение стоек шасси); техническая аварийная аптечка; другая спецтехника (всего порядка 40 единиц, которые могут быть задействованы на случай внештатных ситуаций) и вспомогательное оборудование.

Arcan Терминал 2 в аэропорту «Емельяново»

«Имеются и необходимые средства связи и оповещения, в том числе внутрипортовая и городская телефонная сеть, звуковая сигнализация тревоги, система «ГОРН». Алгоритм действий всех служб на случай ЧП прописан в аварийном плане, с содержанием которого в обязательном порядке знакомятся сотрудники аэропорта. На каждый вид внештатной ситуации — свой порядок действий и своя рабочая группа. В аэропорту регулярно проводятся учения. В каждом производственном подразделении — согласно своему графику. Не реже, чем два раза в год (во время подготовки к весенне-летнему периоду и осенне-зимнему периоду — обязательно), в аэропорту проводятся общие учения, в которых задействованы все службы аэропорта, участвующие в обслуживании воздушных судов. Это служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, служба авиационной безопасности, линейный отдел полиции, аэродромная служба, производственно-диспетчерская служба, инженерно-авиационная служба, а также сотрудники линейного отдела полиции и круглосуточного медицинского пункта аэропорта», — рассказали в аэропорту.

Также в пресс-службе воздушной гавани отметили, что у аэропорта налажено взаимодействие с экстренными службами. Прежде всего, это Сибирский региональный центр МЧС России и Красноярский территориальный центр медицины катастроф.

На случай ЧП людей могут разместить в гостиницу. Номерной фонд гостиницы в аэропорту «Емельяново» насчитывает 67 номеров, вместимость — 110 койко-мест. Также в аэровокзальном комплексе аэропорта есть комната матери и ребенка вместимостью 17 койко-мест.

«Количество сотрудников в штате аэропорта позволяет полностью обеспечить бесперебойную работу компании. При возникновении внештатной ситуации количество сотрудников, необходимых для ее устранения, определяется аварийным планом — для каждой ситуации своя рабочая группа и свой алгоритм действий», — отметили в «Емельяново».

Аэропорт Красноярска — режимный объект. Его содержание и качественное всестороннее развитие требуют регулярных финансовых вложений. При этом основное внимание необходимо уделять безопасности пассажиров (что логично). В воздушной гавани заверили, что технологии и оборудование, задействованное в обслуживании пассажиров и партнеров, а также напрямую связанное с обеспечением безопасности в аэропорту, «постоянно совершенствуются».

В конце минувшего года в «Емельяново» внедрили новую систему радиосвязи. По словам специалистов, она отличается повышенным уровнем отказоустойчивости, обеспечивает защищенность каналов связи от несанкционированного прослушивания и позволяет организовать максимальную безопасность производственных процессов в аэропорту: «Данная система значительно облегчает взаимодействие между всеми службами аэропорта и позволяет увеличить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации».

В заключении в «Емельяново» отметили, что за последние пять лет ЧП в аэропорту не происходили.

Интересно, что на аналогичный запрос, отправленный 10 января, в аэропорту «Норильск» ИА REGNUM пока не ответили. Но обещают сделать это в ближайшее время.

Две «Р»: развитие и реконструкция

Тем временем, в аэропорту «Норильск» продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП). В связи с этим одной из главных тем остается организация авиаперевозок на время ремонта аэропортового комплекса.

Известно, что основные работы по реконструкции ВПП пройдут летом 2017 и 2018 года. В Росавиации при этом подчеркивают, что бесперебойное круглогодичное авиасообщение в течение всего периода реконструкции сохранится.

Harlottin Взлётно-посадочная полоса

Представители Росавиации отметили, что объемы бюджетного и внебюджетного финансирования позволят в 2018 году полностью завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), а в 2019-м — перрона, мест стоянок воздушных судов и весь объем оставшихся работ. Напомним, что первоначально проект реконструкции ВПП предполагал полное прекращение авиасообщения на весь летний сезон в 2017 году.

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Добавим, стоимость билетов на рейсы «Норильск — Красноярск» вместе со всеми существующими сборами составляет порядка 12,8 тыс. руб. На маршруте «Норильск — Москва» — 19 300 рублей, «Норильск — Новый Уренгой» — 5500 рублей (по информации «Норильского вестника»).

На повестке дня — ситуация в «Красавиа»

Отдельного обсуждения, по мнению ИА REGNUM, заслуживает ситуация, сложившаяся на сегодняшний день вокруг предприятия «Красавиа».

ГПКК «Красавиа» — одна из пяти авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки на территории края. Она специализируется на внутрирегиональных сообщениях, хотя у нее есть ряд рейсов и за пределами края.

По данным руководства авиакомпании, в начале 2016 года финансово-экономическое состояние на предприятии было очень тяжелым: «Рост задолженности, судебные иски, низкая платежеспособность, дефицит инвестиционных ресурсов». Поэтому в сентябре была согласована дорожная карта антикризисных мер, началась ее реализация. В компании заявили, что намерены продолжить развитие межрегиональной маршрутной сети за счет субсидирования. В рамках федеральной программы запланировано открытие 13 новых маршрутов, а в рамках коммерческих планов — шести новых направлений. Срок реализации мероприятий — с июня 2016 по сентябрь 2018 года. На сегодня удалось открыть шесть новых маршрутов, получить от Федерации 55 млн рублей. В 2017 году планируется увеличить объем федерального субсидирования на 40% и в абсолютном выражении получить порядка 344 млн рублей (по материалам, предоставленным пресс-службой краевого парламента).

В качестве одной из мер улучшения ситуации рассматривается и вопрос о возможном акционировании предприятия. Однако это вызвало непонимание, в частности, у активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Народофронтовцы заявили, что позиция по поводу акционирования предприятия «Красавиа» «наиболее категорична», так как оно обеспечивает транспортное сообщение территорий, где нет железнодорожных путей, постоянно функционирующих автомобильных дорог. По мнению руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Егора Васильева, транспортное сообщение внутри края должно быть в руках у государства и гарантироваться им: «Аврально продавать государственные предприятия нельзя, сначала в их работе нужно навести порядок».

«По поводу «Красавиа». Это пока только обсуждается. Можно действовать разными путями. Здесь речь идет о том, что надо сначала разобраться, какими предприятиями государство должно управлять. Мое мнение, что авиация — это очень затратное дело. И мне кажется, один из путей, который еще также нужно обсуждать, — это не уходить из предприятия авиационного государству, но и не оставаться в одиночестве. Во-первых, так или иначе, предстоит в ближайшем будущем очень масштабная реновация парка, ведь Ан-24 — они тоже не вечные. А они там составляют большинство», — сказал председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов.

Ingvar-fed Ан-24РВ в аэропорту

«Что касается социальной ответственности государства за северные территории, я считаю, что конфигурация частно-государственного партнерства в авиации все равно должна быть. Потому что это не профильная деятельность государства. Государству важно обеспечить стабильную комфортную связь севера, в данном случае северных населенных пунктов, между собой и с центром. Это наиважнейшая задача, она, конечно, может решаться и только государством, но это огромные деньги. Я убежден, что к этой работе необходимо привлекать профессиональных авиаторов, тех, кто занимается авиационным бизнесом. Сейчас на авиационном рынке России практически все авиакомпании частные, государственных мало. Для контроля и для того, чтобы формировать стратегию маршрутов, совсем уходить государству отсюда нельзя, но управлять эффективно и заниматься обновлением парка — это труднейшая задача. Тем более на фоне дефицита бюджета. Вернемся к «Красавиа». Никакого партнера на горизонте пока нет, эта тема обсуждается, — подытожил Демидов. — Но если был бы серьезный партнер, тогда был бы более предметный разговор».

От редакции

Думается, проблемы в области пассажирских авиаперевозок есть в изобилии в любом регионе страны. Другое дело — как подходить к их решению. То есть, по сути, все упирается в неравнодушие и ответственность властей всех уровней.

Ситуация в калининградском «Храброво» показывает», что кредит доверия населения к властям может и не оправдаться. Ведь, как показывает практика, чтобы парализовать целый аэропорт, достаточно лишь «неожиданно выпавшего снега», бардака в аэропортовом хозяйстве и чиновничьей несогласованности.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 января 2017 года в калининградском аэропорту «Храброво» аэробус «Аэрофлота» совершил жесткую посадку, сломав переднюю стойку шасси. Технический персонал аэропорта не смог оперативно эвакуировать лайнер, в результате случился пассажирский коллапс, который длился почти двое суток.