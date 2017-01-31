



Interesnovkaliningrade.ru Калининградская область России в окружении

Калининградская область привлекла вдруг внимание наблюдателей целой цепью новостей, которые не хотелось бы называть скандальными, так как и время сейчас не простое, и этот край не самый простой. Тем более что эти сюжеты с развитием региона никак не связаны, скорее, наоборот.

Сначала новое руководство области, в лице перспективного врио губернатора Антона Алиханова, неожиданно объявило, что готово поддержать инициативу соседней Литвы в рамках проекта по возведению забора вокруг Калининградской области, продавая местный кирпич строителям стены. Той самой Литвы, законодатели которой буквально только что хотели забрать у России весь этот анклав, но пока что отозвали свои требования. Видимо, ненадолго.

Это почти из той же серии, как и продажа патронов в противоположный окоп, чтобы хоть как-то заработать. Мы понимаем, что это такая попытка креатива от представителей нового поколения российских администраторов, геополитическая шутка, с целью окончательного унижения противника, так как ирония и политические памфлеты у нас сейчас в ходу, учитывая стилистику информационной службы российского МИДа.

Однако Калининградский край это, ещё раз, не то место, где такой юмор выглядит уместным и полезным. Особенно после развала Советского Союза, когда условный «Кёнигсград», как бы зависший как бы между Калининградом и Кёнигсбергом, на опасной дистанции от основного тела страны пережил тестовую транспортную блокаду начала 2000-х годов, о которой сегодня все почему-то забыли. Но президент РФ Владимир Путин об этом помнит, так как ситуацию пришлось выправлять практически в начале его работы, когда и его самого тем самым пробовали на прочность.

Это особенно важно помнить с учётом новой геополитической реальности, когда после 2014 года многие оппоненты Москвы стали смотреть на Калининград как на естественное возмещение европейских территориальных потерь в качестве «компенсации» за вхождение Крыма в состав РФ.

Границы железного занавеса на карте Европы

Сказочный советский «Железный занавес» — всё-таки выглядел несколько иначе, где-то даже мистически, осаживая врагов СССР на дальних подступах. Но типовой кирпичный забор, как вокруг дома недоказанного коррупционера, причём построенный, фактически, самими же россиянами, это совсем другая политическая архитектура.

Мы понимаем, конечно, что это рабочие места, записанные в актив новой региональной власти, всероссийская ударная стройка и тому подобное. Но если этот почин будет подхвачен и в других регионах, по всему периметру России, где тоже думают о создании рабочих мест, ни о каких антироссийских санкциях можно будет уже не вспоминать, так как трансроссийский забор — это намного сильнее.

Но кирпича, для российско-литовской стройки, показалось мало, и эффект был усилен за счёт топонимики, которой пользуется администрация региона в своей повседневной работе. В частности, реанимации слова «Данциг» на картах краевой администрации, которое мир практически не слышал с предвоенных времён, с момента пробивки Гитлером «польского коридора» и уж тем более окончания Второй мировой войны.

В этой связи (об этом тоже писал REGNUM) логично встал в общий ряд и сюжет трёхмесячной давности, когда на форуме национального единства в Калининграде за врио Алихановым висела карта этого региона, как бы «состоящая» из флага Германии.

Про пассажирский самолёт, почти упавший на посадочной полосе калининградского аэропорта и который нечем было оттуда оттащить, на глазах у всего мира, можно уже не вспоминать, так как это слабее Данцига.

Весь этот фон мгновенно взят в разработку ближним и дальним окружением анклава. И вот уже снова всплывают материалы, в которых доказывается, как именно проголосовали бы жители Калининградской области, если бы им был предложен «референдум по вхождению в Евросоюз».

rockcohen Флаг Евросоюза

На примере украинских событий видно, куда вытекают события, когда те или иные чиновники вдруг начинают чувствовать себя политиками. Занимаясь прямой геополитической самодеятельностью без всяких консультаций с профильными специалистами. Не только в этой тонкой сфере, но и сугубо экономической, связанной с настоящими стройками и рабочими местами, уже вне всяких заборов.

К примеру, не так давно руководство молодого движения «Новая Россия», в лице Никиты Исаева, прямо обратилось к Антону Алиханову с предложением о разработке и ускоренном запуске проектов в сфере экономики, которые позволили бы комплексно укрепить край, стабилизировав, прежде всего, социальную обстановку. Но молодое движение почему-то не заинтересовало молодого руководителя. И это не первый случай странных отказов от помощи изнутри.

И это при том, что и в экономической, и общественно-политической сфере прямо сейчас имеются идеи для этого края, совмещающие и, безусловно, важный креатив, и практическое развитие. С учётом другого важного тактического фактора: как можно меньше публичного выброса, но при этом в разы больше тихого, и даже, я бы сказал, скрытного движения вперёд, с выходом на стратегическое усиление анклава. Чтобы не пришлось потом очередному спецпредставителю президента по Калининградской области, будущему преемнику Дмитрия Рогозина, опять разрывать транспортную блокаду края.

Антон Алиханов явно хочет прорыва. Не надо стесняться, надо обращаться к профессионалам в тех областях, которые актуальны для Калининградской области, представляющей собой сложнейший узел политических, экономических, социальных и транспортных проблем.

Эксперты готовы приехать в гости к руководству края и обсудить конкретные пути совместной работы. Мы не желаем больше получать ситуации, аналогичные украинской. Когда кто-то из ведущих российских экспертов произнесёт потом стандартную фразу: «А я же предупреждал». И мы, как в дурном и без конца повторяющемся сне, почти уже слышим эти голоса.

Григорий Трофимчук — эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности