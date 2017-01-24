Новосибирск, 24 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло лично проверил работу новосибирского аэропорта Толмачёво и ознакомился с планами его развития. Как сообщили ИА REGNUM в сибирском полпредстве, в секторе международных авиалиний полпреду была представлена работа зоны таможенного контроля, пункта пропуска через государственную границу. В рамках реконструкции здесь было увеличено количество кабин паспортного контроля. Также Сергей Меняйло проверил сектор внутренних авиалиний, где осмотрел используемую систему безопасности на основе рентгеновского контроля.

Tolmachevo.ru Международный аэропорт Новосибирска Толмачёво

По мнению полпреда, комплексное развитие аэропорта Толмачёво имеет стратегическое значение не только для экономики Новосибирской области, но и для всего сибирского региона. Меняйло считает, что необходимо максимально полно использовать выгодное географического положение для создания здесь крупного международного транспортного узла, предоставлять наиболее быстрые и удобные варианты перевозки пассажиров и грузов по различным направлениям. Это будет способствовать активизации сопутствующих отраслей экономики, и в целом повышать инвестиционную привлекательность территории. Также Сергей Меняйло отметил, что необходимо расширять межрегиональные проекты, повышая транспортную доступность аэропорта для близлежащих субъектов Сибирского федерального округа, создавая возможности для раскрытия уникального туристического потенциала Сибири.

Отметим, что модернизация аэродромной инфраструктуры аэропорта предусмотрена в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010−2020 годы». Проект включает развитие летных зон взлетно-посадочных полос, строительство пассажирского и грузового перронов, объектов электроснабжения, очистных сооружений. Кроме того, среди приоритетных направлений развития Толмачёво внедрение концепции одновременного использования двух взлётно-посадочных полос, строительство стоянок для обслуживания широкофюзеляжных воздушных судов.

Отметим, что состояние аэропортов и их готовность к внештатным ситуациям в последнее время находятся под особым вниманием как властей, так и СМИ. Необходимость такого контроля возникла после происшествия в калининградском аэропорту «Храброво» и последовавшего за ним пассажирского коллапса, который длился почти двое суток.

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Готов ли новосибирский аэропорт Толмачёво к подобным ситуациям — сказать сложно. В начале января ИА REGNUM направило запрос в новосибирский аэропорт с просьбой предоставить информацию о техническом оснащении и готовности к различным ситуациям. Запрос редакции до сих пор остается без ответа. По данным пресс-службы, вопросы были переданы руководству, которое по каким-то причинам до сих пор не отреагировало на запрос. В пресс-службе предположили, что задержка может быть связана с тем, что некоторые данные составляют коммерческую тайну.

Отметим, что по официальным данным, Международный аэропорт Новосибирска Толмачёво имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO, позволяющие принимать все существующие типы воздушных судов. Маршрутная сеть авиаузла насчитывает около 90 международных и внутренних направлений, регулярные рейсы выполняют более 40 российских и иностранных авиакомпаний. Аэропорт занимает восьмое место в России по объему пассажиропотока, по итогам 2016 года здесь было обслужено 4,097 миллиона пассажиров. В 2017 году в рамках субсидирования региональных авиационных перевозок в Толмачёво выполняются рейсы по десяти направлениям. В настоящее время усиливается роль Толмачёво в качестве трансфертного авиаузла. Так, рост трансфертного пассажиропотока по итогам 2016 года составил 70%. Активная работа проводится по привлечению иностранных грузовых авиакомпаний для использования Толмачёво в целях технических посадок. Кроме того, на базе аэропорта планируется дальнейшее развитие почтового хаба.