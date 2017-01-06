Калининград, 6 января, 2017, 18:38 — ИА Регнум. В эти дни авиаколлапса в Калининграде 4−5 января за медицинской помощью в аэропорту «Храброво» обратилось 73 человека, в том числе дети. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM привели сегодня, 6 января, в Калининградской транспортной прокуратуре.

Анастасия Рудова ИА REGNUM Пассажира во время авиаколлапса в Калининграде

По данным прокуратуры, 4 января было отменено 19 рейсов, в результате чего 2452 пассажира не вылетели из Калининграда.

В этой связи сотрудниками прокуратуры проверялось соблюдение требований законодательства о правах пассажиров. В частности, выяснилось, что горячее питание получили 1600 человек.

Наибольшее количество жалоб поступило на работу авиакомпаний в связи с недостаточным информированием, а также сбоями при отправке пассажиров и багажа.

«В настоящее время воздушное сообщение восстановлено, проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав пассажиров продолжается, принимаются меры прокурорского реагирования», — подытожили в надзорном ведомстве.

Напомним, самолёт «Аэрофлота» совершил жёсткую посадку ночью 3 января в калининградском аэропорту «Храброво». На борту находились 167 пассажиров. Травмы получили несколько человек.

Весь следующий день аэропортовые службы не могли отбуксировать с ВПП самолёт с повреждённым передним шасси. Эвакуировать лайнер удалось лишь вечером с помощью военной техники