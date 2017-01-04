Калининград, 4 января, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Обстоятельства и причины аварийной посадки авиалайнера А321 компании «Аэрофлот» в калининградском аэропорту «Храброво» будут установлены в рамках уголовного дела, которое возбуждено 4 января следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

СК России

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Это преступление может повлечь лишение свободы на срок до двух лет.

Как отметили в СЗ СУ на транспорте, самолет, выполнявший рейс Москва-Калининград, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси.

«Шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта «Храброво». На борту самолета находилось 5 членов экипажа и 167 пассажиров», — уточнили в следственных органах.

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В аэропорту «Храброво» работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников СКР, полиции, представителей контрольных и надзорных органов. Ведутся допросы пассажиров и членов экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта, специалистов в области безопасности полетов. К делу будут приобщены документы пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Северо-Западного следственного управления на транспорте», — отметили в следственных органах СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационное происшествие, случившееся около полуночи 3 января, парализовало работу аэропорта «Храброво», поскольку поврежденный самолет у ВПП создавал угрозу для других воздушных судов, а эвакуировать его быстро не удалось. В связи с этим сегодня были отменены или задержаны около 20 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Минск.