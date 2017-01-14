Симферополь, 14 января, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Нештатная ситуация, подобная случившейся в Калининграде, не станет большой проблемой для аэропорта «Симферополь». Воздушная гавань Крыма готова к нестандартным ситуациям «согласно 8 категории аварийно-спасательного обеспечения полетов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

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«В аэропорту имеется вся необходимая техника для проведения любого типа аварийно-эвакуационных работ. В том числе тягачи, аварийные пневмо-тканевые подъемники, настилы для буксировки, подкатные тележки, стропы для подъема фюзеляжа воздушных судов», — сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

По его словам, сейчас действующая взлётно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта «Симферополь» находится и поддерживается «в эксплуатационном состоянии». При этом остаётся закрытой вторая ВПП, её откроют после модернизации и реконструкции. Деньги на реконструкцию аэропорт получает из госбюджета по федеральной целевой программе (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

По ФЦП в аэропорту проведут реконструкцию существующих, а также построят новые рулежные дорожки; построят новую аварийно-спасательную станцию; установят на взлётных полосах новое светосигнальное оборудование, а также радиомаячную систему.

«ФЦП предусмотрена реконструкция летной зоны ВПП-1 (указанная ВПП в настоящее время выведена из эксплуатации) с удлинением для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов типа Boeing-777−300ER и воздушных судов классом ниже без ограничений (3200×45 метров), — сказал Лаптев. — После завершения вышеуказанных мероприятий Международный аэропорт «Симферополь» получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях».

При этом, из соображений антитеррористической безопасности, под ныне действующей ВПП планируется закрыть тоннель, по которому проходит движение автомобилей, едущих по трассе Симферополь-Евпатория. «Предполагается строительство объездной дороги, которая исключит возможность проезда по тоннелю под ВПП», — пояснил Игорь Лаптев.

В 2016 году из-за задержки рейсов нескольких авиакомпаний, пассажиры спали в залах ожидания аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани Крыма подчёркивают, что ответственность за размещение пассажиров несут авиакомпании. При этом в 2016 году началась модернизация гостиницы аэропорта. В 2017 году её введут в эксплуатацию, в гостинице будет 60 номеров. «Как правило, авиакомпании используют для размещения все гостиницы, имеющиеся в непосредственной близости от аэропорта», — отметил сотрудник аэропорта.

Самой частой причиной задержки авиарейсов в Крыму являются погодные условия. При этом капитаны воздушных судов, понимая, что не могут приземлиться в Крыму, сажают самолёты в ближайших к Крыму аэропортах — в Краснодаре, Сочи, Анапе (в зависимости от погодных условий, наличия договора между авиакомпанией и аэропортом, класса воздушного судна). Приземлиться в Крыму самолётам больше негде — реконструкция ВПП в Евпатории так и не началась, а аэропорт «Бельбек» по-прежнему доступен только для бортов Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители Южного военного округа, в зону ответственности которого входит аэродром «Бельбек» в Севастополе, отказались предоставить информацию о наличии необходимой инфраструктуры на случай нештатных ситуаций при приеме рейсов бизнес-авиации. Вопрос технической готовности региональных аэропортов стал особенно актуальным после инцидента в Калининграде 4 января. Тогда совершивший аварийную посадку самолет выкатился за пределы ВПП и на длительное время заблокировал возможность вылета из аэропорта, а также приема рейсов. Техники для того, чтобы убрать самолёт с полосы, в аэропорту не оказалось. Работа аэропорта была парализована на почти двое суток. Полуостров Крым, как и Калининградская область, территориально «оторваны» от основной части Российской Федерации.