Сражение за Алеппо
Комиссия ООН: В Алеппо все стороны совершали военные преступления
Во время боев за освобождение Алеппо во второй половине 2016 года военные преступления и нарушения прав человека совершали все стороны конфликта, сообщили авторы специального доклада независимой комиссии ООН по расследованию прав человека в Сирии. «Боевые действия за контроль над Алеппо...
1 марта 2017
Минобороны открыло раздел официального сайта для арабоговорящих стран
На официальном сайте министерства обороны России с 1 февраля открылся раздел на арабском языке. Здесь публикуются новости о происходящих в Сирии процессах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Для жителей арабоговорящих стран станет доступен раздел официального сайта Минобороны России о...
1 февраля 2017
Саперы ВС РФ за неделю обезвредили более 1 тыс. бомб в Алеппо
Российские саперы обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов за прошедшие семь дней в сирийском городе Алеппо. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «За последнюю неделю специалистами Международного противоминного центра...
30 января 2017
Минобороны РФ: Международные организации не помогают населению Алеппо
Международные гуманитарные организации не спешат оказывать помощь населению Алеппо после освобождения сирийского города от членов незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Представитель военного...
14 января 2017
Генерал КСИР: ИГИЛ создает плацдарм для атаки на Иран
Ирадж Масджеди выступил на церемонии памяти мучеников, погибших в годы «Священной обороны» (ирано-иракская война 1980−1988 гг.) в портовом городе Абадан, расположенном в провинции Хузестан. «Если еще вчера нашим командирам удалось защитить Абадан, то сегодня новое поколение иранцев обязано...
13 января 2017
В знак солидарности с христианами Алеппо посетят три депутата Франции
Трое членов французского парламента посетят сирийский городе Алеппо 6 января по случаю празднования православного Рождества, сообщает Europe1. Согласно их заявлению, поездка осуществляется «исключительно по личной инициативе» и направлена на выражение солидарности «с христианами Ближнего Востока»...
5 января 2017
Станет ли мир в Сирии устойчивым
Президент России Владимир Путин на встрече с главами министерств обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил, что согласился с предложением уменьшить военное присутствие нашей страны в Сирии. При этом он уточнил, что Москва будет «безусловно продолжать борьбу с международным...
30 декабря 2016
Политэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
Вместе с Турцией и против Турции Подошел к концу 2016 год — один из самых противоречивых периодов современной истории. Как и следовало ожидать, он во многом повторил 1916 год, когда Лондон организовал арабское восстание, чтобы остановить продвижение Второго Рейха к нефтеносным владениям Османской...
28 декабря 2016
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
из-за анонимного звонка о бомбе с трех вокзалов было эвакуировано около трех тысяч человек. Угроза взрыва оказалась ложной. Выпуск на сайте podster. fm
26 декабря 2016
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
В городе Алеппо (Сирия) обнаружены массовые захоронения мирных жителей, которых пытали террористы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сегодня, 26 декабря. «Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и...
26 декабря 2016
Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Сообщается, что на совещании присутствовали: председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава президентской...
24 декабря 2016
СМИ: Спецназ из Чечни отправился в Алеппо
Бойцы батальонов специального назначения «Восток» и «Запад» из Чечни отправились в Сирию, сообщает портал pravda.ru. По неподтвержденной информации некоторых СМИ, некоторое время назад военнослужащим батальонов специального назначения «Восток» и «Запад» были выданы шевроны и отличительные знаки...
23 декабря 2016
Опубликовано видео прибытия в Сирию батальона военной полиции России
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее прибытие в Сирию российского батальона военной полиции. О прибытии батальона в Сирию министр обороны России Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину утром 23 декабря. Батальон передислоцирован с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где обеспечит правопорядок и...
23 декабря 2016
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
Трагедия, связанная с убийством посла России в Анкаре, является покушением на Россию и российско-турецкие отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая стартовала 23 декабря. «Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на...
23 декабря 2016
Боевики обстреляли юго-западный район Алеппо
Боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли, сообщает 23 декабря Reuters со ссылкой на телевидение Сирии. Около 10 снарядов упали в районе Аль-Хамдания на юго-западе Алеппо, согласно данным Наблюдательного совета по правам человека в Сирии (SOHR). Как передавало ИА REGNUM, ранее командование...
23 декабря 2016
Шойгу: В Сирии деблокированы ещё четыре населённых пункта
В Сирии проведено деблокирование ещё четырёх населённых пунктов: два — в районе города Идлиба и два — в районе Дамаска. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 23 декабря. Шойгу доложил Путину, что выполнено его поручение, которое...
23 декабря 2016
Шойгу: Операция в Алеппо создала условия для прекращения огня в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что операция по выводу боевиков из сирийского Алеппо завершена. По его словам, в Сирии созданы условия для полного прекращения огня. «15 декабря были прекращены боевые действия для гуманитарной операции по выводу...
23 декабря 2016
Washington Post: Алеппо – признак упадка США
Падение Алеппо всего лишь за несколько недель до ухода президента Барака Обамы из Белого дома является подходящей метафорой его ближневосточной политики, состоящей в выводах войск и постоянных отступлениях. Прискорбный вид разрушенного города является демонстрацией реальной цены отстранения Обамы...
23 декабря 2016
Красный Крест заявил о завершении эвакуации мирных жителей из Алеппо
Операция по эвакуации десятков тысяч мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена, сообщает Международный комитет Красного Креста. «Все мирные жители, которые пожелали уйти, были эвакуированы, так же как и раненные и участники боевых...
23 декабря 2016
Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден
Город Алеппо полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований и контролируется подразделениями сирийской армии, сообщает телестанция Al Ekhbariya со ссылкой на заявление командования армии САР. В заявлении подчеркивается, что освобождение Алеппо стало переломным моментом в войне с...
22 декабря 2016