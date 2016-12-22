Алеппо, Сирия, 22 декабря, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Город Алеппо полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований и контролируется подразделениями сирийской армии, сообщает телестанция Al Ekhbariya со ссылкой на заявление командования армии САР.

Beshr Abdulhadi Алеппо освобожден

В заявлении подчеркивается, что освобождение Алеппо стало переломным моментом в войне с террористами.

Ранее уже сообщалось, что город покинула последняя колонна машин с боевиками и их семьями, а саперы готовятся начать разминирование восточных районов Алеппо.

Стоит отметить, что по достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо в Идлиб боевиков и их семей происходил одновременно с эвакуацией шиитов из заблокированных экстремистами районов города Идлиб.