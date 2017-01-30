Алеппо, Сирия, 30 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Российские саперы обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов за прошедшие семь дней в сирийском городе Алеппо. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«За последнюю неделю специалистами Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ только в Алеппо обезврежено более 1 тыс. взрывоопасных предметов, — заявил генерал-майор. — Разминировано 75 км дорог и более 360 гектаров территорий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 г. армия Сирии заявила, что взяла под полный контроль город Алеппо, после того как последние террористы были выпущены по специально предоставленному коридору.

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