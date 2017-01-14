Москва, 14 января, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Международные гуманитарные организации не спешат оказывать помощь населению Алеппо после освобождения сирийского города от членов незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Разрушенный Алеппо

Представитель военного ведомства напомнил, что после освобождения Алеппо прошел уже месяц, однако со стороны международных гуманитарных организаций реальная помощь гражданскому населению так и не оказывается.

«Удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города — заявил Конашенков. — Знают ли в службе ООН по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 г. командование армии Сирии сообщило, что город Алеппо был полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований и контролируется подразделениями сирийской армии.

В заявлении ведомства подчеркивалось, что освобождение сирийского города стало переломным моментом в войне с террористами.

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