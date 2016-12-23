Москва, 23 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Трагедия, связанная с убийством посла России в Анкаре, является покушением на Россию и российско-турецкие отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая стартовала 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

«Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на российско-турецкие отношения», — отметил он.

Глава государства выразил уверенность в том, что «проникновение неконструктивных элементов в государственные структуры Турции, как и в случае со сбитием самолета ВКС РФ в ноябре 2015 года, носит углубленный характер».

«Помешает ли это развитию отношений России и Турции? Нет, не помешает», — подчеркнул Путин, добавив, что Москва и Анкара понимают важность диалога, учитывающего интересы двух стран. По словам президента, России и Турции «удается находить компромиссы».

«Алеппо — это крупнейшая в современном мире гуманитарная акция, которая была бы невозможна без участия президента Турции и президента Ирана, всего иранского руководства. Не знаю, прозвучит нескромно, но без нас это также было бы невозможно», — резюмировал глава Российского государства.

Владимир Путин уточнил, что «в результате гуманитарной операции России в Алеппо был обеспечен коридор, через который из зоны боевых действий были выведены более ста тысяч человек». «Это произошло с активной поддержкой и при доброй воле президента Сирии Башара Асада», — отметил он.

Говоря о формате сотрудничества России, Ирана и Турции, президент подчеркнул его востребованность, призывая к диалогу Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет и США.

«Следующим шагом урегулирования в Сирии должно стать прекращение огня по всей территории страны», — уточнил Путин, напомнив, что следующий раунд межсирийских переговоров пройдет в Астане при посредничестве президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, «который любезно согласился предоставить площадку».