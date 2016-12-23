Алеппо, Сирия, 23 декабря, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Бойцы батальонов специального назначения «Восток» и «Запад» из Чечни отправились в Сирию, сообщает портал pravda.ru.

Минобороны России ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По неподтвержденной информации некоторых СМИ, некоторое время назад военнослужащим батальонов специального назначения «Восток» и «Запад» были выданы шевроны и отличительные знаки военной полиции России, в роли которой спецназовцы будут выполнять боевые задачи в районе авиабазы Хмеймим и в недавно освобожденном городе Алеппо. Ранее в Сети были опубликованы видеоролики, запечатлевшие проводы бойцов этих подразделений, одетых в новую униформу.

Напомним, батальон военной полиции России 23 декабря прибыл в Сирию и выдвинулся с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где военнослужащие батальона будут охранять гуманитарные конвои, российских саперов, медицинские учреждения и специалистов Центра по примирению.