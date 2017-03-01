Нью-Йорк, США, 1 марта, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Во время боев за освобождение Алеппо во второй половине 2016 года военные преступления и нарушения прав человека совершали все стороны конфликта, сообщили авторы специального доклада независимой комиссии ООН по расследованию прав человека в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

«Боевые действия за контроль над Алеппо сопровождались беспрецедентным насилием, все стороны совершали военные преступления, приведшие к гражданским жертвам», — поделились своим открытием авторы доклада.

«Жители Восточного Алеппо оказались окружены, отрезаны от продовольствия и медикаментов», — отмечается в документе, однако при этом не упоминается о боевиках так называемой «умеренной оппозиции», препятствовавших выходу мирных жителей из города по созданным гуманитарным коридорам во время многократных гуманитарных пауз, организованных офицерами российской группировки и командованием сирийской правительственной армии.

Кроме того, авторы доклада делают вывод, что сирийские ВВС использовали во время боев за Восточный Алеппо бомбы с хлором.

Стоит особо отметить, что свои выводы авторы доклада сопровождают оговоркой о том, что «хотя признаки отравления хлором могут быть сходными с признаками отравления веществами нарывного действия, как, например, горчичный газ, было установлено, что именно хлор является наиболее вероятным отравляющим веществом в нескольких случаях».