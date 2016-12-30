Президент России Владимир Путин на встрече с главами министерств обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил, что согласился с предложением уменьшить военное присутствие нашей страны в Сирии. При этом он уточнил, что Москва будет «безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим». Такое решение объясняется тем, что официальный Дамаск и сирийская вооруженная оппозиция достигли договоренности о режиме прекращения огня и готовы приступить к мирным переговорам. Это первое.

ИА REGNUM

Второе. Предусматривается комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третье, это заявление о готовности начать мирные переговоры по сирийскому урегулированию. Путин пояснил, что договоренности удалось достигнуть благодаря работе России с партнерами в регионе — Турцией и Ираном. Он обратил внимание, что российские внешнеполитическое и оборонное ведомства поддерживали постоянный контакт с партнерами и в Дамаске, и в других столицах. «Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике», — напомнил президент, отмечая и то, что «договоренности по Сирии хрупкие, в связи с чем нуждаются в особом внимании и терпении, профессионализме и хорошо отлаженном контакте с партнерами».

Обратим внимание на некоторые детали. Лавров заявил, что к процессу урегулирования в Сирии будет подключен Египет, а в перспективе к нему могут присоединиться Саудовская Аравия, Катар и Иордания. Согласно турецкому ИА Anadolu, перед этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетил Катар, где провел встречи с катарскими официальными лицами и сирийскими оппозиционными группами, после чего обсудил ситуацию со своим российским коллегой. Стало также известно, что соглашение о прекращении огня исключает определенные группы, такие, как ИГИЛ (структура, запрещенная в России) и — по требованию Анкары — сирийскую курдскую партию «Демократический союз» (ДС). При этом ДС не будет участвовать во встрече в Астане, где соглашение должно быть закреплено подписями участников переговоров. Теперь главная проблема в том, чтобы найти формулу, которая позволила бы придать устойчивость всему переговорному процессу.

Пока Анкара, Москва и Тегеран демонстрируют общую заинтересованность в сохранении Сирии как единого государства в прежних границах и в прекращении гражданской войны. Поэтому появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что Турция, Россия и Иран якобы планируют разделить Сирию на зоны влияния, не соответствуют действительности. Сейчас Анкара — самый главный союзник сирийской вооруженной оппозиции — пошла на переговоры с Москвой и Тегераном, чтобы достичь реального результата. За все время конфликта такое впервые. Но политический дизайн в Сирии продолжает оставаться сложным. По словам Чавушоглу, «Россия будет гарантом режима президента Сирии Башара Асада, с которым Турция не намерена вести переговоры, тогда как сама Турция выступает за сирийскую оппозицию». Британская газета Guardian считает, что вскоре в «игру» может вступить новый президент США Дональд Трамп, и «неясно в какой мере, он будет прикрывать Асада, а не «повстанцев», поддерживаемых Саудовской Аравией или наоборот».

До сих пор американцы вмешивались в сирийские события косвенным образом, запустив тайные программы со своими союзниками для снабжения «повстанцев» оружием и деньгами. С ростом влияния ИГИЛ (структура, запрещенная в России), захватившего территории в Сирии и Ираке, США изменили приоритеты. Вашингтон возглавил антиигиловскую коалицию, работал в тесном сотрудничестве с курдскими силами, борющимися с джихадистами на земле. Но подобная политика не устраивает Турцию. Нет ясности и в отношении вопроса о силах сирийской оппозиции, которые будут приглашены на мирные переговоры в Астане, кроме, конечно, того, что они должны быть не связаны с ИГИЛ или Джабхат Фатх аш-Шамом, ранее известным как Фронт ан-Нусра (структуры, запрещенные в России).

Как считает германское издание Sueddeutsche Zeitung, «Турция, пытавшаяся сначала свергнуть сирийский режим с помощью исламистских группировок, затем столкнувшись с американским проектом создания курдского государства на приграничной территории, оказалась вынужденной использовать «зигзагообразный курс» в своей внешней политике», который на определенном этапе и на каждом повороте вел к возрастанию уровня нестабильности в регионе». А как будет на сей раз и можно ли целиком доверять еще одному «зигзагу» Анкары на сирийском направлении? На наш взгляд, позиция Турции только еще начинает формироваться и характеризуется конгломератом различных политических и военных составляющих. Приоритет для Анкары — не ИГИЛ (структура, запрещенная в России) и даже не Сирия, а снятие растущих озабоченностей в курдском вопросе.

Тегеран ранее выступал против участия в переговорах Саудовской Аравии, а как будет сейчас и пойдут ли эти два государства на необходимый компромисс? Удастся ли Турции вообще снять проблему курдской федерации в северной Сирии, учитывая, что поддерживаемые США сирийские курды находятся на передовой борьбы против ИГИЛ (структура, запрещенная в России) в Ракке, как вообще будет и будет ли соотноситься переговорный процесс в Астане с женевским под эгидой ООН? Существуют также проблемы, на данный момент несколько приглушенные, во взаимоотношениях между Ираном и Турцией. Помимо того, что касается Тегерана, у него в Сирии важная военная составляющая, но политическое значение Ирана в обозримом будущем может быть приторможено опасениями наложения новых санкций.

Определенная ясность появится в середине января 2017 года, когда лидеры России, Турции и Ирана, возможно, других стран региона, встретятся в Астане и проведут переговоры об установлении мира в Сирии. В свою очередь спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура объявил, что 8 февраля 2017 года намерен начать переговоры в женевском формате. Так что все еще впереди и многое станет определяться новым балансом сил в международных отношениях как в мире, так и на Ближнем Востоке. Единственное, что не вызывает сомнения — сирийский конфликт невозможно разрешить военным путем, необходимо политическое решение.