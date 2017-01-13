Тегеран, 13 января, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Старший советник командира элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Ирадж Масджеди выступил на церемонии памяти мучеников, погибших в годы «Священной обороны» (ирано-иракская война 1980−1988 гг.) в портовом городе Абадан, расположенном в провинции Хузестан.

Mehrnews.com Ирадж Масджеди

«Если еще вчера нашим командирам удалось защитить Абадан, то сегодня новое поколение иранцев обязано обеспечить безопасность нашей страны в регионе. В годы ирано-иракской войны «красной линией» нашей обороны были Абадан, Хорремшехр, Мехран и Хаджи Омран. Сегодня это Мосул и Ливан, Алеппо и Сирия. Стратегия ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) заключается в захвате Мосула и Алеппо и превращении их в плацдарм для атаки иранских границ», — приводит слова военачальника агентство Mehr News.

Генерал вспомнил имена тех, кто отдал жизнь за свободу, безопасность и мир в Иране. «Стратегия сил мирового терроризма направлена на захват территории Ирака и Леванта. Окончательно уничтожив остатки государственности в Сирии и Ираке, они создадут две столицы. В Ираке столицей станет Мосул, а в Леванте — Алеппо. Объединив захваченную территорию богатую ресурсами, враги приложат все силы для уничтожения центра шиизма на Ближнем Востоке, т. е. Ирана», — заявил Масджеди.

Накануне, 11 января, информационно-аналитический портал Asr Iran сообщил о назначении Ираджа Масджеди новым послом Ирана в Ираке. Он придет на смену Хасану Данайфару, проработавшему в Багдаде шесть лет.