Москва, 26 декабря, 2016, 18:47 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

  • ФСБ России опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154. В настоящее время рассматриваются четыре основных версии крушения самолета. Факты, которые подтверждали бы теракт, отсутствуют;
  • Кремль прокомментировал злорадство Рынски по поводу погибших в авиакатастрофе, назвав его полным безумием;
  • В Алеппо найдены массовые захоронения мирных жителей, которых пытали представители так называемой «умеренной оппозиции»;
  • Назарбаев заявил о готовности Казахстана принять все стороны переговоров по Сирии;
  • В Молдавии со здания администрации президента сняли флаг Евросоюза;
  • В Москве из-за анонимного звонка о бомбе с трех вокзалов было эвакуировано около трех тысяч человек. Угроза взрыва оказалась ложной.

Выпуск на сайте podster. fm