ФСБ России опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154. В настоящее время рассматриваются четыре основных версии крушения самолета. Факты, которые подтверждали бы теракт, отсутствуют;

Кремль прокомментировал злорадство Рынски по поводу погибших в авиакатастрофе, назвав его полным безумием;

В Алеппо найдены массовые захоронения мирных жителей, которых пытали представители так называемой «умеренной оппозиции»;

Назарбаев заявил о готовности Казахстана принять все стороны переговоров по Сирии;

В Молдавии со здания админи страции президента сняли флаг Евросоюза;