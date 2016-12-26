Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
Москва, 26 декабря, 2016, 18:47 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- ФСБ России опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154. В настоящее время рассматриваются четыре основных версии крушения самолета. Факты, которые подтверждали бы теракт, отсутствуют;
- Кремль прокомментировал злорадство Рынски по поводу погибших в авиакатастрофе, назвав его полным безумием;
- В Алеппо найдены массовые захоронения мирных жителей, которых пытали представители так называемой «умеренной оппозиции»;
- Назарбаев заявил о готовности Казахстана принять все стороны переговоров по Сирии;
- В Молдавии со здания администрации президента сняли флаг Евросоюза;
- В Москве из-за анонимного звонка о бомбе с трех вокзалов было эвакуировано около трех тысяч человек. Угроза взрыва оказалась ложной.