Алеппо, Сирия, 23 декабря, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Операция по эвакуации десятков тысяч мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена, сообщает Международный комитет Красного Креста.

Эвакуация

«Все мирные жители, которые пожелали уйти, были эвакуированы, так же как и раненные и участники боевых действий», — приводит агентство Reuters заявление пресс-секретаря МККК Кристы Армстронг.

Как передавало ИА REGNUM, ранее командование Армии Сирии сообщило, что Алеппо полностью освобождён от незаконных вооружённых формирований и контролируется подразделениями правительственных сил.

22 декабря город покинула последняя колонна машин с боевиками и их семьями. В настоящее время сапёры готовятся начать разминирование восточных районов Алеппо.