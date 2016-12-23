



Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

Падение Алеппо всего лишь за несколько недель до ухода президента Барака Обамы из Белого дома является подходящей метафорой его ближневосточной политики, состоящей в выводах войск и постоянных отступлениях. Прискорбный вид разрушенного города является демонстрацией реальной цены отстранения Обамы от ситуации в Сирии, о котором он, кажется, нисколько не сожалеет.

В ходе его пресс-конференции уходящий глава Белого дома стал защищать свое бездействие знакомой всем ложной альтернативой, утверждая, что США должны были либо не вмешиваться в конфликт, либо отдавать приказ о массированном вторжении по иракской модели. Однако цель этой очевидной фикции является предотвращение любого обсуждения случившегося, пишет Чарльз Краутхаммер в статье для Washington Post.

Автор отмечает, что в самом начале гражданской войны в Сирии народное восстание набирало обороты, а единственным, что помогало удерживать равновесие, был контроль Дамаска над воздушным пространством. В этот момент США с небольшим риском и издержками для себя могли бы объявить бесполетную зону, как было в Ираке во время войны в Персидском заливе в 1991 году. США могли с легкостью уничтожить самолеты и вертолеты правительства Сирии еще на аэродромах, которые, в свою очередь, можно было так изрыть воронками, что они стали бы непригодными в использовании. Такой шаг изменил бы стратегическое уравнение до самого конца войны.

В сложившихся условиях русские, подчеркивает автор, не смогли бы направить в Сирию свою авиацию, поскольку им пришлось бы противостоять американской за господство в воздухе. Именно потому, что не было сдерживающего со стороны США фактора, Россия и вмешалась в конфликт, решительным образом изменив баланс и отправив мятежников в Алеппо в небытие. Русские, по мнению автора, особенно активно наносили удары по больницам и другим гражданским целям, из-за чего «повстанцам» приходилось выбирать между полным уничтожение и капитуляцией. Вот они и пошли на капитуляцию.

Обама никогда не понимал, что роль сверхдержавы в локальном конфликте заключается не в том, чтобы обязательно вмешиваться в борьбу, но в сдерживании державы-противника от вмешательства, которое может изменить её ход. Именно это Вашингтон и сделал в 1973 году во время войны Судного дня. Когда Москва пригрозила отправить свои войска на поддержку Египта, президент Никсон поднял ядерный статус США до Defcon 3, поэтому Кремлю пришлось отступиться.

С меньшими драматизмом, но более эффективно благодаря угрозе ответного удара США Западная Германия, Южная Корея и Тайвань сохранили свою свободу и независимость на протяжении полувека холодной войны. Это называется сдерживанием. Однако у Обамы никогда не было способности сдержать кто-либо или что-то либо. В конечном счете, роль величайшей державы оказалась низведена до речей в ООН.

«Вы не способны испытывать стыд?» — вопрошала Саманта Пауэр у «мясников» Алеппо.

По мнению автора, ответ очевиден, но стыд лежит на США за их наивность, потому что Вашингтон посылал государственного секретаря Керри договариваться с русскими то об одном соглашении о прекращении огня, то о другом. Даже сейчас дискуссия вокруг Сирии не внушает оптимизма. Тон её страдальческий и пессимистический, а ведется она исключительно в области морали. Холодному стратегическому расчету уделяется гораздо меньше внимания.

Асад никогда не был другом США, однако сегодня он больше даже не независимый игрок. Его, по сути, вернули на трон, но в качестве марионетки Ирана и России. Сирия стала платформой, передовой базой, с которой оба «ревизионистских режима» могут проецировать свою власть в регионе.

Иран будет использовать Сирию для продвижения своего доминирования на арабском Ближнем Востоке, тогда как Россия будет с помощью своих баз ВМФ и ВВС понукать суннитскими арабскими странами, ограничивая влияние США.

Это уже происходит. Так, на этой неделе главы МИД и Минобороны России, Ирана и Турции провели в Москве встречу, на которой было положено начало определению судьбы Сирии. Стоит обратить внимание на то, кого там не было. Впервые за четыре десятилетия США — когда-то доминирующая держава в регионе — потеряли свою значимость.

С падением Алеппо и разгоном мятежников США придется не один год восстанавливать свое влияние, растраченное за последние восемь лет. Избранный президент Дональд Трамп говорит о создании безопасных зон, но ему стоит проявлять особую осторожность. Нет смысла пытаться сделать то, что нужно было делать пять лет назад. Условия для этого намного хуже. Поддержание таких безопасных зон будет затратным и опасным, для него потребуется размещение многочисленного контингента сухопутных войск, что может привести к военному столкновению с Россией.

Да и зачем, спрашивает автор. Муки совести являются плохим поводом. Вторжения, которые носят исключительно гуманитарный характер — от Сомали до Ливии — имеют тенденцию плохо кончаться. США могут заявить о своей «ответственности защищать», однако когда не затронуты интересы США, вмешательство становится невозможно поддерживать. И при первых потерях военнослужащие США возвращаются домой.

В Алеппо, заключает автор, вред нанесен, город уничтожен, его жители «этнически зачищены». Для США нет варианта действий постфактум. Если Вашингтон и будет возвращать себе потерянную в Алеппо честь, это будет на абсолютно новом направлении.