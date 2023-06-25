Попытка военного переворота в Турции
Китай выразил поддержку мерам России по стабилизации обстановки в стране
Китай выразил поддержку мерам российского руководства по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», заявил 25 июня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам переговоров с главой МИД КНР Цинь Ганом. «Китайская сторона подтвердила заинтересованность в...
25 июня 2023
Путин: российские войска сражаются героически
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, бойцам и командирам Вооружённых сил России, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб заявил, что бойцы и командиры на своих боевых позициях сейчас сражаются героически. «Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых...
24 июня 2023
Турция: «За 15 минут я докажу, что 15 июля не было переворотом»
15 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота, затронувшая общественную жизнь Турции, экономику, политическое будущее и оказавшая влияние на все остальные сферы жизни. Прошло семь лет, но до сих пор не раскрыты неизвестные факты о перевороте. Необходимо пролить свет на то, что...
11 июля 2022
В Турции решили задержать 60 подозреваемых в связях с бунтовщиками
Ордера на задержание 60 человек, которых подозревают в причастности к деятельности организации ФЕТО (Движение турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена ), были выданы прокуратурой города Измир (Турция). Об этом передает телеканал TRT. Власти страны обвиняют указанную структуру в попытке...
24 мая 2022
В Албании заявили, что не обязаны выдавать гюленистов Турции
Премьер-министр Албании Эди Рама 20 января прокомментировал требование Турции выдать членов организации последователей Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которую в Турции считают террористической. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама заявил: «Мы ничего не должны президенту Турции и...
20 января 2022
Сеть: «Байрактары на хлеб не намажешь» — В Турции волнения из-за курса лиры
Многотысячный митинг с требованием отставки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прошёл в городе Мерсин после того, как в республике произошло рекордное за последние 20 лет падение курса лиры, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по...
5 декабря 2021
В Турции задержали 134 человек, подозреваемых в связях с путчистами
Утром 30 ноября в Турции было задержано 134 человека, которые подозреваются в причастности к деятельности «террористической организации фетхуллахистов» (FETO), обвиняемой турецкими властями в организации попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года. Об этом 30 ноября сообщает...
30 ноября 2021
Власти Турции выдали санкцию на задержание 123 военных за связи с Гюленом
Ордер на задержание 123 военнослужащих и курсантов военных академий, которых подозревают в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, в свою очередь обвиняемого в организации попытки государственного переворота летом 2016 года, выдала прокуратура Анкары. Об этом 19 октября сообщает...
19 октября 2021
«Сегодня враги, а завтра друзья» — зачем Турция купила у России С-400
Материал издания New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН, согласно которому Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, стал поводом для обсуждения...
1 октября 2021
Турция: «Страной на протяжении 19 лет управлял суфлер»
В ходе совместного прямого эфира на Kanal D и CNN TÜRK при участии президента Эрдогана внимание общественности привлекла деталь с телесуфлером. Вице-председатель Республиканской народной партии (РНП) Онурсал Адыгюзель относительно прямого эфира, в котором принял участие Эрдоган, отметил: «Все...
19 августа 2021
В Москве представили книгу о попытке переворота в Турции
В Институте актуальных международных проблем дипломатической академии МИД РФ прошла презентация книги «Игра теней на Босфоре», посвящённой попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Труд трёх авторов: журналиста-международника Радика...
22 июля 2021
15 июля – это не попытка переворота, а переворот, совершенный Эрдоганом
Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер в своем новом видео обращении заявил, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу во время попытки переворота 15 июля 2016 г. передал на принадлежащем Молодежному крылу ПСР автомобиле не зарегистрированное в государственном инвентаризационном...
21 июля 2021
Здание мэрии Сараево окрасят в цвета флага Турции
Здание мэрии Сараево 16 июля вечером будет освещено цветами флага Турции по случаю пятой годовщины попытки государственного переворота. В организации данного переворота обвиняется «Движение Гюлена» (ФЕТО), которое правительство Турции считает террористическим. Об этом сообщает боснийское новостное...
16 июля 2021
Турция требует у Северной Македонии выдачи 86 гюленистов
Посол Турции в Северной Македонии Хасан Мехмет Секизкок 14 июля заявил, что Турция требует от Скопье выдачи 86 членов организации Фетхуллаха Гюлена, причем 20 из них требуют депортировать. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол отметил, что в Северной Македонии сторонники...
14 июля 2021
Раскрыты секреты переворота в Турции 15 июля 2016 года
Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер, замешанный в многочисленных операциях, проведенных с ведома правительства ПСР, в своем новом видеообращении заявил о том, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу во время попытки переворота 15 июля 2016 г. передал в автомобиль...
14 июля 2021
Станет ли бывшая Югославия частью Великого Турана?
Турция — одна из стран мира, которая претендует на свою долю влияния на Балканах. Как складываются отношения Анкары с отдельными балканскими странами и какой внешнеполитический курс современная Турция проводит на полуострове, ИА REGNUM рассказывает сотрудник Института европейских исследований...
12 июля 2021
Племянника Гюлена задержали и привезли в Турцию
Племянник проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота в Турции, задержан и доставлен в страну. Об этом сообщает 31 мая телеканал NTV. Селяхаддина Гюлена привезли из-за рубежа сотрудники Национальной разведорганизации Турции (МИТ). Где именно его задержали, не сообщается...
31 мая 2021
«Армия Эрдогана» — настоящий военный переворот в Турции
В течение последних пяти лет под предлогом переворота 15 июля 2016 г. в отставку был отправлен каждый второй генерал турецкой армии, или 50% всех генералов, и 90% штабных офицеров, большинство из них были арестованы. Армия была сформирована в соответствии с режимом Партии справедливости и развития...
5 мая 2021
В МИД Турции осудили доклад США по правам человека
В министерстве иностранных дел Турции 31 марта резко отреагировали на использование фразы «движение Гюлена» при упоминании организаций ФЕТО в докладе по правам человека, опубликованном США 30 марта 2020 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah. «Отчет о защите прав человека в...
31 марта 2021
В Турции могут арестовать 40 человек, подозреваемых в связях с путчистами
Ордера на арест 40 человек, которые подозреваются в причастности к деятельности «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), обвиняемой властями Турции в организации попытки государственного переворота летом 2016 года, выдала генпрокуратура Анкары. Об этом 5 марта сообщает телеканал...
5 марта 2021