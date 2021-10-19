Анкара, 19 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Ордер на задержание 123 военнослужащих и курсантов военных академий, которых подозревают в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, в свою очередь обвиняемого в организации попытки государственного переворота летом 2016 года, выдала прокуратура Анкары. Об этом 19 октября сообщает агентство Anadolu.

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции (2016)

Отмечается, что операция, в ходе которой будет задержано 73 военных и 50 курсантов военных академий, проводится в 18 турецких провинциях.

При этом после попытки государственного переворота летом 2016 года, в организации которого обвиняется Гюлен, в Турции было арестовано свыше 80 тысяч человек, а также уволено или отстранено от работы около 150 тысяч госслужащих, включая военных. Сам оппозиционный проповедник, который находится в США, осудил попытку переворота и отвергает эти обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость победителей во Второй мировой войне.