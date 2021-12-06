Многотысячный митинг с требованием отставки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прошёл в городе Мерсин после того, как в республике произошло рекордное за последние 20 лет падение курса лиры, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

»Эй, вы там! Это… давайте, не раскачивайте турецкую лодку! Нам, из России, у вас ещё отдыхать этим летом предстоит!» — пишет Игорь В.

Многие пользователи пришли к выводу, что экономические трудности, с которыми столкнулась Турция, могут быть решены за счёт союзников, которыми в последнее время обзавелась Анкара и которым она ранее очень сильно помогла.

«Байрактары» на хлеб не намажешь. Возможно, Азербайджан или Украина помогут Эрдогану пережить экономический кризис. Они ему обязаны сейчас. А почему всё так произошло? Потому что бесконечные западные санкции просто разорвали экономику Турции в клочья. Вот и вся история дружбы османов с европейцами», — отмечает Евгений П.

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Некоторые комментаторы отмечают, что массовые акции протеста против действующего президента Турции могли готовиться заранее, и для оппозиции внезапное падение курса лиры могло быть очень даже ожидаемым.

«Кто-то хорошо вбился. Собрать столько людей в одно время и в одном месте с одинаковыми заранее подготовленными речёвками, плакатами, да ещё и предоставив столько красных элементов для картинки — дорого стоит. Явно эта акция готовилась сильно заранее. Вероятно, падение турецкой лиры также готовилось сильно заранее», — подозревает Marine L.

Часть людей полагает, что экономические и политические проблемы Турции могут быть подарком для её конкурентов на мировой арене.

«Пока в Турции бардак, остальные игроки мировой политики этим пользуются. Надо было Эрдогану поубавить свои аппетиты, хребет немного хрустнул — экономика посыпалась», — указывает Максим Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что данная ситуация произошла из-за раздутых амбиций президента Турции, который взял на себя слишком тяжёлую политическую и экономическую ношу.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Ну и поделом Эрдогану. Слишком много на себя взял. Пока он не лез на рожон, Турция постепенно крепла, даже в Сирию вторглась, и ничего ей за это не было. Видимо, сильно турецкий лидер кому-то не тому дорогу перешёл. Готовится очередная попытка переворота. На этот раз у Эрдогана явно шансов меньше», — считает Алексей Х.

Отдельные комментаторы отмечают, что снова турецкого лидера в России уже никто спасать не хочет, а значит, ему бы впору задуматься об отказе от своих претензий на Крым, а лучше и вовсе признать официально полуостров частью Российской Федерации.

«А так Эрдоган хорошо держался. Все окружающим рассказывал, как им следует жить и что Турция сильнее всех. Что имеет по итогу? Нам скоро новый турецкий переворот ожидать? России опять из дерьма Эрдогана предстоит вытягивать? Сколько уже можно? Может, оставить его там барахтаться со своими «Байрактарами» и мечтами о российском Крыме?» — задаётся вопросами Кирилл И.

Напомним, 4 декабря в городе Мерсин на юге Турции прошёл многотысячный митинг с требованием отставки президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как в республике произошло рекордное за последние 20 лет падение курса лиры.