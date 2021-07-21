Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер в своем новом видео обращении заявил, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу во время попытки переворота 15 июля 2016 г. передал на принадлежащем Молодежному крылу ПСР автомобиле не зарегистрированное в государственном инвентаризационном реестре оружие для раздачи гражданским лицам, о чём мы подробно рассказали в предыдущей публикации. В своих заявлениях Седат Пекер сообщил о том, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу раздавал гражданским лицам оружие через Ахмета Оная, на принадлежащем молодежному крылу ПСР автомобиле, в котором он находился. Ахмет Онай согласился с этими заявлениями, сообщив в своем заявлении, что ему не было известно, чем именно в то время производился обмен. Ахмет Онай, которому в связи с полученным ранением в аэропорту в день переворота 15 июля было присуждено звание «ветерана», добавил, что во время этого обмена он не выходил из автомобиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Однако его ранение оказалось ненастоящим. Выяснилось, что Ахмет Онай, обратившийся в аэропорту к врачу за получением справки для получения статуса ветерана, не смог ее получить, поскольку у него был очень маленький порез, но впоследствии выяснилось, что он получил «ветеранскую» справку на том основании, что у него психическое расстройство.

Dimitris Avramopoulos Сулейман Сойлу

Подписчик, знающий подробности событий, объясняет факты в следующем твите:

@deneme60196502: «1) Седат Пекер тебе подарил не просто один автомобиль, а пригнал целый автосалон; 2) Ты заявляешь, что твои раны не зажили, а врач, проводивший осмотр в аэропорту, сказал, что у тебя были незначительные порезы; 3) в справке для получения статуса ветерана у тебя нет подтверждения ранения, а есть заключение о психическом расстройстве. У тебя нет ранения, ограничивающего тебя в чём-то!».

Член ПСР Исмаил Караосманоглу публикует следующий комментарий в связи со сложившейся ситуацией:

@ikaraosmanoglu: «До переворота 15 июля у меня было всего несколько карманных ножей для хобби. Теперь у меня есть оружие и боеприпасы, которыми можно укомплектовать целый отряд. И появились сотни тысяч таких людей, как я. Если кто-то хочет сменить власть, у нас бурная фантазия. Просто для сведения сообщаю».

На самом деле Ахмет Онай, о котором рассказал Седат Пекер, что он участвовал в раздаче автоматов Калашникова гражданским лицам, за 20 дней до переворота 15 июля 2016 г. опубликовал твит, в котором поддерживает эти заявления:

@AhmetOnay: «Мы просто молча выжидаем, как только мы нарушим нашу тишину, это будет означать, что настанет наша очередь. Горжусь быть одним из воинов ПСР».

Журналист и публицист Адем Явуз Арслан публикует следующий комментарий:

@ademyarslan: «С одной стороны, те, кто раздавал автоматы Калашникова молодежному крылу ПСР, они также готовили письмо якобы от имени Фетхуллаха Гюлена и сфабрикованные «доказательства». Я всё время говорю: 15 июля — это не попытка переворота, а переворот, совершенный самим Эрдоганом против Турции…»

@ademyarslan: «Один из членов ПСР заявил, что «мы не сможем сдать Родину»… Значит, такое количество оружия раздавали не для хобби. Седат Пекер ошибся в одном — министр внутренних дел Сулейман Сойлу раздавал это оружие с ведома президента Эрдогана и главы разведки Хакана Фидана».

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

@ademyarslan: «Чем больше говорят о перевороте 15 июля, тем скорее станет ясна правда: те, кого называли в период переворота предателями и террористами, на самом деле невиновны и являются героями, а те, кто выдает себя за героев, на самом деле являются предателями и террористами».

Журналист и публицист Айше Айдогду следующим образом поддерживает это сообщение:

@ay_moon_ay:«Во время переворота 15 июля вывели на улицы безоружных новобранцев, некоторые из которых приступили к службе всего за 5−10 дней до событий, некоторым из них перерезали горло, а остальные получили пожизненное заключение. А их командиры, приказавшие им выйти на улицу, получили повышение. Кроме того, не была проведена и баллистическая экспертиза оружия, использованного 15 июля!».

Телепродюсер, журналист Саид Сефа публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@sefa_said: «Это не министр внутренних дел Сулейман Сойлу создал параллельную вооруженную группировку. Сойлу — это просто инструмент, пешка. Параллельную вооруженную группировку создал сам Эрдоган, более того, он заставляет создавать ее не только Сойлу, но и Хакана Фидана. Заявления Седата Пекера пока не затрагивают основную тему».