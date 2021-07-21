15 июля – это не попытка переворота, а переворот, совершенный Эрдоганом
Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер в своем новом видео обращении заявил, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу во время попытки переворота 15 июля 2016 г. передал на принадлежащем Молодежному крылу ПСР автомобиле не зарегистрированное в государственном инвентаризационном реестре оружие для раздачи гражданским лицам, о чём мы подробно рассказали в предыдущей публикации. В своих заявлениях Седат Пекер сообщил о том, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу раздавал гражданским лицам оружие через Ахмета Оная, на принадлежащем молодежному крылу ПСР автомобиле, в котором он находился. Ахмет Онай согласился с этими заявлениями, сообщив в своем заявлении, что ему не было известно, чем именно в то время производился обмен. Ахмет Онай, которому в связи с полученным ранением в аэропорту в день переворота 15 июля было присуждено звание «ветерана», добавил, что во время этого обмена он не выходил из автомобиля.
Однако его ранение оказалось ненастоящим. Выяснилось, что Ахмет Онай, обратившийся в аэропорту к врачу за получением справки для получения статуса ветерана, не смог ее получить, поскольку у него был очень маленький порез, но впоследствии выяснилось, что он получил «ветеранскую» справку на том основании, что у него психическое расстройство.
Подписчик, знающий подробности событий, объясняет факты в следующем твите:
@deneme60196502: «1) Седат Пекер тебе подарил не просто один автомобиль, а пригнал целый автосалон; 2) Ты заявляешь, что твои раны не зажили, а врач, проводивший осмотр в аэропорту, сказал, что у тебя были незначительные порезы; 3) в справке для получения статуса ветерана у тебя нет подтверждения ранения, а есть заключение о психическом расстройстве. У тебя нет ранения, ограничивающего тебя в чём-то!».
Член ПСР Исмаил Караосманоглу публикует следующий комментарий в связи со сложившейся ситуацией:
@ikaraosmanoglu: «До переворота 15 июля у меня было всего несколько карманных ножей для хобби. Теперь у меня есть оружие и боеприпасы, которыми можно укомплектовать целый отряд. И появились сотни тысяч таких людей, как я. Если кто-то хочет сменить власть, у нас бурная фантазия. Просто для сведения сообщаю».
На самом деле Ахмет Онай, о котором рассказал Седат Пекер, что он участвовал в раздаче автоматов Калашникова гражданским лицам, за 20 дней до переворота 15 июля 2016 г. опубликовал твит, в котором поддерживает эти заявления:
@AhmetOnay: «Мы просто молча выжидаем, как только мы нарушим нашу тишину, это будет означать, что настанет наша очередь. Горжусь быть одним из воинов ПСР».
Журналист и публицист Адем Явуз Арслан публикует следующий комментарий:
@ademyarslan: «С одной стороны, те, кто раздавал автоматы Калашникова молодежному крылу ПСР, они также готовили письмо якобы от имени Фетхуллаха Гюлена и сфабрикованные «доказательства». Я всё время говорю: 15 июля — это не попытка переворота, а переворот, совершенный самим Эрдоганом против Турции…»
@ademyarslan: «Один из членов ПСР заявил, что «мы не сможем сдать Родину»… Значит, такое количество оружия раздавали не для хобби. Седат Пекер ошибся в одном — министр внутренних дел Сулейман Сойлу раздавал это оружие с ведома президента Эрдогана и главы разведки Хакана Фидана».
@ademyarslan: «Чем больше говорят о перевороте 15 июля, тем скорее станет ясна правда: те, кого называли в период переворота предателями и террористами, на самом деле невиновны и являются героями, а те, кто выдает себя за героев, на самом деле являются предателями и террористами».
Журналист и публицист Айше Айдогду следующим образом поддерживает это сообщение:
@ay_moon_ay:«Во время переворота 15 июля вывели на улицы безоружных новобранцев, некоторые из которых приступили к службе всего за 5−10 дней до событий, некоторым из них перерезали горло, а остальные получили пожизненное заключение. А их командиры, приказавшие им выйти на улицу, получили повышение. Кроме того, не была проведена и баллистическая экспертиза оружия, использованного 15 июля!».
Телепродюсер, журналист Саид Сефа публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:
@sefa_said: «Это не министр внутренних дел Сулейман Сойлу создал параллельную вооруженную группировку. Сойлу — это просто инструмент, пешка. Параллельную вооруженную группировку создал сам Эрдоган, более того, он заставляет создавать ее не только Сойлу, но и Хакана Фидана. Заявления Седата Пекера пока не затрагивают основную тему».