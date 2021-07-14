Скопье, 14 июля, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Посол Турции в Северной Македонии Хасан Мехмет Секизкок 14 июля заявил, что Турция требует от Скопье выдачи 86 членов организации Фетхуллаха Гюлена, причем 20 из них требуют депортировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол отметил, что в Северной Македонии сторонники Гюлена присутствуют в образовательных учреждениях и в торговых учреждениях.

В Турции сторонников Гюлена считают организаторами военного переворота 2016 года. Организации Гюлена присвоено название ФЕТО — «Террористическая организация Фетуллаха». Турция требует выдачи сторонников Гюлена по всему миру под предлогом борьбы с терроризмом, называя их угрозой миру и стабильности в других странах.