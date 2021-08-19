В ходе совместного прямого эфира на Kanal D и CNN TÜRK при участии президента Эрдогана внимание общественности привлекла деталь с телесуфлером. Вице-председатель Республиканской народной партии (РНП) Онурсал Адыгюзель относительно прямого эфира, в котором принял участие Эрдоган, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Все вокруг говорят о телесуфлерах да о произнесенных шепотом словах. Настойчиво стараются показывать обществу атмосферу успеха, но всё зря, зря».

Эрдоган во время своих выступлений говорит, смотря в одну точку, это заставило задуматься о том, что он читает текст с телесуфлера. С другой стороны, привлекло внимание, как во время прямого эфира Эрдогану шепотом подсказывали слова.

В то время как в социальных сетях начали обсуждать речь Эрдогана во время прямого эфира, когда он использовал телесуфлер и помощь суфлера, лидер РНП Кемаль Кылычдароглу заявил:

«Эрдоган, куда уж тебе до ответов на «вопросы», тебе приходится записывать в телесуфлер даже оскорбления в мой адрес. Один из районов ушел под воду, одна за другой приходят новости о серьезных бедствиях, но у тебя нет способности управлять страной. Благодаря тебе страна увидела интервью, в котором журналист шепотом подсказывал слова…».

Paolo Margari Телесуфлер

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу:

@kilicdarogluk:«Эрдоган, куда уж тебе до ответов на «вопросы», тебе приходится записывать в телесуфлер даже оскорбления в мой адрес. Один из районов ушел под воду, одна за другим приходят новости о серьезных бедствиях, но у тебя нет способности управлять страной. Благодаря тебе страна увидела интервью, в котором журналист шепотом подсказывал слова…».

Вице председатель Республиканской народной партии (РНП) Онурсал Адыгюзель:

@onursaladiguzel:«Все вокруг говорят о телесуфлерах да о произнесенных шепотом словах. Настойчиво стараются показывать обществу атмосферу успеха, но всё зря, зря».

Председатель Партии демократии и прорыва (DEVA) Али Бабаджан публикует следующий комментарий:

@alibabacan:«В 21:00 того же вечера я принимал участие в эфире телеканала Habertürk. И в это же время проводился еще один эфир с подготовленными заранее вопросами и ответами (вы знаете, о чём речь). Все, кто устал от зазубренных фраз, клише, враждебности, громких выкриков и пропагандистского аппарата, подождем выхода наших живых ответов на Habertürk. Не подготовленных заранее ответов».

Пользователь с ником Mehmet Bomb публикует следующий комментарий:

@Mehmet_tw55:«Некоторые люди всерьез думают, что Бабаджан станет президентом. Восхищаюсь их воображением».

World Economic Forum Али Бабаджан

Пользователь с ником Tony Stark отвечает на это следующим образом:

@starkwbabacan: «В настоящее время Али Бабаджан не ломает голову над тем, как ему стать президентом. Он говорит, что нужно сделать самого сильного кандидата общим кандидатом. Он и его команда хотят встать у руля экономики. И мы это поддерживаем».

Автор публикаций по экономике Угур Гюрсес следующим образом критикует факт использования телесуфлера:

@ugurses:«Президент также активно использует телесуфлеры в нескольких своих телеинтервью за последнее время… Странно».

Пользователь по имени Альпер отвечает на это сообщение следующим комментарием:

@alperdmg: «Вы ошибаетесь, страной на протяжении 19 лет и так управлял суфлер».

Журналист, писатель и телепродюсер Джан Дюндар публикует следующий комментарий:

@candundaradasi:«Как человек, много лет пользовавшийся телесуфлером в новостной студии, могу отметить, что Эрдоган неплохо справился с «чтением из окошка». Но есть ли в истории политик, который использовал телесуфлер, отвечая на вопрос «журналистов»? Думаю, что такого еще не было. Это еще хуже, чем засыпать во время чтения».

Пользователь Иззет Сакынч отвечает на это следующим образом:

@sknc01:«Человек не сможет ничего сказать без помощи суфлера. Тот, кто не сможет стать старостой деревни, является президентом страны. У него и диплома-то нет. Это произведение принадлежит оппозиции! Спасибо тебе, оппозиция…».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития

Пользователь с ником Джумхур публикует следующее сообщение в ответ на этот комментарий:

@Cumhur90849449:«После 1071 года была произведена чистка, и не удалось истребить такие византийские руины, как они! Вот когда была совершена настоящая ошибка…».

Журналист и писатель Фатих Портакал публикует следующий комментарий:

@fatihportakal:«Смотря на #CNN ответы на вопросы #президента, я, как телеведущий, почувствовал вот что: Эрдоган читает, то есть читает с телесуфлера на глазах у народа. Если это так, значит, вопросы были определены заранее и ответы были подготовлены… Надеюсь, это не так. Хотя я не удивлюсь, если это было сделано именно так. Позор стране!».