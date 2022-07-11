15 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота, затронувшая общественную жизнь Турции, экономику, политическое будущее и оказавшая влияние на все остальные сферы жизни. Прошло семь лет, но до сих пор не раскрыты неизвестные факты о перевороте. Необходимо пролить свет на то, что произошло 15 июля 2016 года. Должны быть расшифрованы и эта контролируемая попытка государственного переворота, и последовавший за ней гражданский переворот. Иначе восстановление Турции не начнется. Только при достижении ясности по вопросу попытки государственного переворота в стране смогут установиться конституция, конституционный строй, права человека, права меньшинств, светское государство, верховенство закона, успешная экономика, светлое будущее, права и свободы личности, свобода слова, религии, совести и критики.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На основании произвольных законодательных декретов людей уволили с работы, аннулировали их разрешения на работу, паспорта и дипломы, были проведены массовые аресты, людей бросали в тюрьмы и подвергали их там жестоким пыткам. В результате этих пыток отмечались многочисленные случаи смертей и самоубийств. Бесчеловечное обращение до сих пор продолжается в антисанитарных, переполненных тюрьмах и одиночных камерах. Из-за нарушений прав человека в Турции люди были вынуждены покинуть свою страну. Спасаясь от давления и угроз, которым они подвергались, люди погибли при попытке пересечь Эгейское море и реку Марицу.

Однако эта тема продолжает активно обсуждаться в социальных сетях.

Профессор, доктор наук Салих Кук публикует следующий комментарий:

@KukSalih: «Вы слышали, что сообщения в телефоне генерала Семиха Терзи, убитого при попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, были изменены 28–29 июля 2016 года и СФАБРИКОВАНЫ ЛОЖНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? Тот, кого вы считаете предателем, окажется героем, а тот, кого вы считаете героем, окажется предателем!»

yenisafak.com Омер Халисдемир. Турецкий военнослужащий, который застрелил генерала Семиха Терзи

Архитектор Сюхейла Гюльтекин публикует ночные снимки и следующий комментарий:

@shylgultekin: «Покажите, пожалуйста, эти кадры, сделанные той ночью тем недовольным освобождением невинных курсантов военных училищ 18-20 лет, которых ночью в автобусах доставили на место происшествия по приказу вышестоящего начальства и 15 июля арестовали и осудили пожизненно, и тем, кому не стыдно продолжать клеветать вместо того, чтобы узнать правду».

В блоге под названием 15 Temmuz Gerçekleri (Вся правда о 15 июля) публикуется следующая информация:

@15TemGercekleri: «Признание Ахмета Албайрака, руководителя близкой к правительству газеты Yeni Şafak, относительно того, что он заранее знал о театре 15 июля… Вечером 15 июля я позвонил в газету и распорядился опубликовать заголовок: «Государственные офицеры, связанные с параллельным государством, сошли с ума и попытались устроить переворот при поддержке Запада». Мы положили такое начало, отталкиваясь от своих собственных ощущений».

@15TemGercekleri: «Следственный судья Верховного суда Мустафа Озмен заявил, что: «Муниципальные грузовики окружили жандармерию еще до начала переворота! После начала переворота одновременно по всей стране имамы мечетей объявили об этом. Утром сразу после переворота было арестовано около 8 тысяч человек, среди которых военнослужащие, сотрудники полиции, судьи и прочие… Подготовка одного только списка подлежащих к задержанию заняла бы неделю… Это было заранее спланировано…»

Деятель науки Мустафа Сары публикует следующий комментарий:

@mustafa84 164 089: «В этой стране не будет покоя, пока не раскроется истинное лицо театра 15 июля и пока не будет до конца понято, чего хотели добиться создатели этого театра».

Журналист, публицист Адем Явуз Арслан публикует следующие комментарии:

@ademyavuza: «Руководители ПСР и все представители проправительственных медиа заявили, что за событиями 15 июля стояли Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел Чавушоглу пошел еще дальше и заявил, что Объединенные Арабские Эмираты потратили 3 миллиарда долларов на попытку государственного переворота… И что в результате? Это все оказалось ложью».

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

@ademyavuza: «Если есть еще те, кто заявляет, что переворот 15 июля совершили гюленовцы, я готов провести дискуссию на любом канале с любыми оппонентами, кого они выберут. ЗА 15 МИНУТ Я ДОКАЖУ, ЧТО 15 ИЮЛЯ — ЭТО БЫЛ НЕ ПЕРЕВОРОТ».

Журналист, публицист Айдоган Ватандаш публикует следующую информацию:

@aydogan29: «Бывший офицер американской военной разведки Уэйн Мэдсен в собственных показаниях рассказывает, что попытка государственного переворота 15 июля была сфабрикованной: «Команда Флинна связалась со мной за 4 месяца до переворота. Флинн — эксперт по «военному обману». 15 июля был не настоящий переворот».

@aydogan29: «Для того чтобы спланировать псевдопереворот 15 июля против гюленовцев, в их ряды проникли некоторые агенты Национальной разведывательной организации (MIT). Но и это не имеет значения, каждую неделю арестовывают около сотни солдат. Если завтра снова произойдет государственный переворот и если в организации этого переворота обвинят только тех, кто сидит в тюрьме, люди всё равно в это поверят. 15 июля невозможно было предотвратить. Почва была подготовлена».