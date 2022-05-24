Анкара, 24 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Ордера на задержание 60 человек, которых подозревают в причастности к деятельности организации ФЕТО (Движение турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена), были выданы прокуратурой города Измир (Турция). Об этом передает телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Власти страны обвиняют указанную структуру в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Операция по задержанию лиц, в отношении которых выписаны ордера, охватывает 21 турецкую провинцию.

Речь идет о бывших и действующих военнослужащих. Их связь с путчистами была выявлена в рамках расследования деятельности ФЕТО. Отмечается, что большая часть разыскиваемых них уже найдена.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года телеканал NTV передал о том, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции (МИТ) доставили в республику из-за рубежа Селяхаддина Гюлена — племянника Фетхуллаха Гюлена.