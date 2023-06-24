Москва, 24 июня, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, бойцам и командирам Вооружённых сил России, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб заявил, что бойцы и командиры на своих боевых позициях сейчас сражаются героически.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически», — заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что знает об этом, поскольку ночью 24 июня ещё раз говорил с командующими всех направлений.

Глава государства напомнил, что сейчас Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против страны направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Россия борется за безопасность и жизнь своих граждан, за свой суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей.

Министерство обороны России опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке мятежа. В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили, пояснили в ведомстве.

23 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают активные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Представитель российского военного ведомства также сообщил, что общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 110 украинских военнослужащих. Также были уничтожены четыре боевые машины пехоты, два танка, два автомобиля, восемь боевых бронированных машин, а также две гаубицы Д-20.