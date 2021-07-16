Сараево, 16 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Здание мэрии Сараево 16 июля вечером будет освещено цветами флага Турции по случаю пятой годовщины попытки государственного переворота. В организации данного переворота обвиняется «Движение Гюлена» (ФЕТО), которое правительство Турции считает террористическим. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Мэрия Сараево

В Турции и во многих странах мира в этот день будут проведены различные мероприятия по случаю годовщины попытки государственного переворота.

В Боснии и Герцеговине и других балканских государствах также проводятся многочисленные мероприятия и выставки, посвященные участникам тех событий, которые отдали свои жизни в ночь на 15 июля 2016 года.