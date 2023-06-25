Пекин, 25 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Китай выразил поддержку мерам российского руководства по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», заявил 25 июня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам переговоров с главой МИД КНР Цинь Ганом.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Китайская сторона подтвердила заинтересованность в укреплении сплочённости и дальнейшем процветании России», — цитирует пресс-служба российского МИД слова Руденко.

Ранее руководство России поддержала КНДР. В Пхеньяне не сомневаются, что стойкие армия и народ России преодолеют любые трудности и испытания и одержат героическую победу в рамках специальной военной операции на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.