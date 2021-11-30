Анкара, 30 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Утром 30 ноября в Турции было задержано 134 человека, которые подозреваются в причастности к деятельности «террористической организации фетхуллахистов» (FETO), обвиняемой турецкими властями в организации попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года. Об этом 30 ноября сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Уточняется, что задержания были проведены в Анкаре и четырех районах Стамбула и среди прочих были задержаны бывшие учащиеся полицейской академии.

Кроме того, указывается, что у подозреваемых также были проведены обысков, в ходе которых было изъято большое количество организационных документов и цифровых материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции в своём периодическом рецензируемом журнале подвергало цензуре множество научных статей и публикаций, написанных судьями и прокурорами, которых считают причастными к попытке госпереворота в 2016 году.