Уголовное дело против мэра Ярославля Евгения Урлашова
Евгений Урлашов этапирован в Тверь
Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов этапирован в Тверь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Ранее 1 сентября стало известно, что Евгения Урлашова увезли из рыбинской ИК-2, где он отбывал наказание. Несколько дней...
6 сентября 2022
Экс-мэра Ярославля перевели в другую колонию
Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской ИК-2 увезли из колонии. Об этом сообщила правозащитница Ольга Романова в личном телеграм-канале. «Сегодня ночью у нас увезли Урлашова. С вещами. В неизвестном направлении. Без объяснения причин. Либо он что то лишнее сказал...
1 сентября 2022
Экс-мэра Ярославля не освободят досрочно из-за шапки
Отзыв ходатайства экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова об условно-досрочном освобождении связан с тем, что его характеристику в УФСИН изменили на отрицательную. Об этом сообщает YarNews. Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание Рыбинского городского суда на котором должны были рассматривать...
13 января 2022
Экс-мэр Ярославля передумал просить о досрочном освобождении из колонии
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, осуждённый за взятки, отозвал из суда заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Как ранее сообщало ИА REGNUM заявление от Урлашова поступило в Рыбинский городской суд. Из 12,5 лет по...
13 января 2022
Экс-мэр Ярославля рассказал, что не собирался продавать троллейбусное депо
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за вымогательство и получение взяток, опроверг информацию о том, что он пытался продать троллейбусное депо в центре города. Об этом он рассказал в своём письме. Информацию о намерениях экс-мэра продать депо на Городском валу ещё в 2013 году...
22 декабря 2021
Экс-мэр Ярославля заявил, что его хотели убить по политическим мотивам
На странице экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в колонии за взятки, появилось новое заявление. Бывший градоначальник посвятил его девятой годовщине своего избрания на пост мэра города, которое произошло 1 апреля 2012 года. Сообщение довольно длинное и касается многих тем —...
1 апреля 2021
Евгений Урлашов властям города: «Вы ввергли Ярославль в этот позор»
Мэр Ярославля в 2012—2013 годах Евгений Урлашов, отбывающий наказание в колонии, ответил на обвинения депутата в том, что именно он виноват в плохой уборке города в 2021 году. Заявление по просьбе Урлашова разместила в соцсетях бывший пресс-секретарь мэра. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта...
4 марта 2021
Бывший мэр Ярославля не смог обжаловать отказ в смягчении наказания
Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов не смог изменить решение Рыбинского городского суда об отказе в смягчении наказания. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Урлашов просил суд заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Он был...
1 апреля 2020
В Ярославле суд прекратил дело бывшего депутата Сергея Шмелева
Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело бывшего депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Сергей Шмелев известен тем, что был потерпевшим по уголовному делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова —...
26 февраля 2020
Бывшему мэру Ярославля отказали в смягчении наказания
Рыбинский городской суд отказал в смягчении наказания бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщает портал Yarnews. Евгений Урлашов осужден за взятку к 12,5 лишения свободы. Более половины срока он уже отбыл, в заключении экс-мэр находится с июля 2013 года. Урлашов просил суд заменить...
27 января 2020
УФСИН опровергло информацию о голодовке бывшего мэра Ярославля
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов объявил голодовку. Об этом сообщает портал YarNews. Причиной голодовки, по неподтвержденным данным, стали взаимоотношения с другими осужденными. В региональном УФСИН эту информацию опровергают. «По факту появления информации в сети Интернет о якобы объявлении...
11 июня 2019
Бывший советник мэра Ярославля вышел на свободу
Один из соратников мэра Ярославля Евгения Урлашова вышел на свободу. Бывший советник градоначальника Алексей Лопатин 4 декабря условно-досрочно освобожден из колонии №2 города Рыбинска. «Я вышел, чувствую себя хорошо, планирую заняться своим здоровьем и семьей» — сказал Алексей Лопатин...
4 декабря 2018
Советник экс-мэра Ярославля Алексей Лопатин выходит на свободу
Бывший советник мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин выходит на свободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Лопатина. 22 ноября Рыбинский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лопатина. Лопатин был осужден на 7 лет лишения свободы по делу Евгения...
22 ноября 2018
Плохо себя вел: почему ярославский губернатор не помиловал Урлашова
Председатель комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области рассказал, почему глава региона принял решение отказать в помиловании Евгению Урлашову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, перед рассмотрением комиссии по помилованию формируются материалы по...
18 сентября 2018
Противник экс-мэра Ярославля: Ему надо переосмыслить жизнь и покаяться
Депутат Госдумы России от Ярославской области Илья Осипов считает, что Владимир Путин и губернатор Дмитрий Миронов действовали на основании закона, отказывая в помиловании Евгению Урлашову. Об этом Осипов рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Во время работы мэром Ярославля Евгений Урлашов...
18 сентября 2018
Соратник экс-мэра Ярославля: Урлашов опасен, потому и не помилован
Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов считает решение Владимира Путина об отказе в помиловании экс-мэру Евгению Урлашову политически мотивированным. Об этом Виноградов сказа корреспондент ИА REGNUM. Урлашов, как мне кажется, человек опасный для наших бюрократов из...
18 сентября 2018
Ярославский омбудсмен об отказе помиловать Урлашова: Это право президента
Уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин не стал комментировать решение Владимира Путина об отказе в помиловании экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бабуркин как член комиссии по помилованию региона голосовал за смягчение наказания...
18 сентября 2018
Слишком поздно: суд отказал мэрии Ярославля в иске к Евгению Урлашову
Кировский районный суд отказал «Агентству по аренде земельных участков города Ярославля» в иске к экс-мэру Евгению Урлашову о взыскании 279,8 тыс. рублей неосновательного обогащения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, представители Агентства просили взыскать с Урлашова задолженность за...
27 июля 2018
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов: записки из колонии
В распоряжении ИА REGNUM оказались записки экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, который в настоящее время отбывает наказание в ИК №2 Рыбинска. Их подлинность подтвердила бывший пресс-секретарь Урлашова. В этих записках Евгений Урлашов рассказывает о своей жизни в колонии, комментирует отказ...
16 июля 2018
Мэрия Ярославля вышла в суд с иском к экс-мэру Евгению Урлашову
МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» вышло в суд с иском к бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 27 июня это дело рассматривает Кировский районный суд Ярославля. «Предмет иска — взыскание средств за фактическое использование...
27 июня 2018