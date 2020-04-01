Ярославль, 1 апреля, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов не смог изменить решение Рыбинского городского суда об отказе в смягчении наказания. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Урлашов просил суд заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Он был осужден на двенадцать с половиной лет лишения свободы и отбыл больше половины срока. 27 января 2020 года рыбинский суд отказал экс-мэру Ярославля в просьбе о замене наказания. Урлашов обжаловал это решение в областном суде, но безрезультатно. Экс-мэр Ярославля остается в колонии.