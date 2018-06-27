Ярославль, 27 июня, 2018, 11:09 — ИА Регнум. МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» вышло в суд с иском к бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru/maps Здание в Коровницком переулке

27 июня это дело рассматривает Кировский районный суд Ярославля.

«Предмет иска — взыскание средств за фактическое использование земельного участка, расположенного по адресу Коровницкий переулок, дом 18», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве по аренде земельных участков.

Там отмечают, что строение зарегистрировано в установленном порядке, а по поводу заключения договора относительно земельного участка ответчик к ним не обращался.

«В связи с этим мы выставляем иск за его фактическое использование. Долг — 279,8 тыс. рублей. Эта сумма рассчитана за период задолженности по данному земельному участку с 19 ноября 2009 года по 11 ноября 2012 года. Наши исковые требования подтверждаются документами, приложенными к иску, они имеются в суде. У нас есть основания взыскивать за данный период данную сумму», — отмечают в агентстве.

Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. По данным источников ИА REGNUM, сейчас здание, расположенное в Коровницком переулке, Урлашову уже не принадлежит. В настоящее время экс-мэр Ярославля отбывает срок в рыбинской колонии №2 по коррупционному делу.

В августе 2016 года Кировский суд Ярославля приговорил за взятку Евгения Урлашова к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. В начале марта этого года Евгений Урлашов подал в администрацию колонии прошение о помиловании. Комиссия рекомендовала снизить срок наказания экс-мэру до 9 лет лишения свободы из соображений гуманности: у Евгения Робертовича пожилая мать, однако губернатор Ярославской области принял отрицательное решение по этому поводу. Решение президента пока неизвестно.