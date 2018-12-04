Ярославль, 4 декабря, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Один из соратников мэра Ярославля Евгения Урлашова вышел на свободу. Бывший советник градоначальника Алексей Лопатин 4 декабря условно-досрочно освобожден из колонии №2 города Рыбинска.

City-yaroslavl.ru Алексей Лопатин

«Я вышел, чувствую себя хорошо, планирую заняться своим здоровьем и семьей» — сказал Алексей Лопатин корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, Лопатин вместе с Урлашовым был фигурантом уголовного дела о получении взятки и приговорен Кировским районным судом к семи годам лишения свободы. Несколько раз он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но только последнее в ноябре 2018 года было удовлетворено. В общем и целом с момента задержания в 2013 году Лопатин провел за решеткой более пяти лет.