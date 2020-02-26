Ярославль, 26 февраля, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело бывшего депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд

Сергей Шмелев известен тем, что был потерпевшим по уголовному делу экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова — именно у него Урлашов в 2013 году вымогал взятку за контракт по уборке города.

А позже дело было возбуждено против самого Шмелева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в хищении из бюджета 22 миллионов рублей при строительстве сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в Ростове Великом в 2012—2013 годах. По мнению следствия, эти деньги компания Сергея Шмелева получила за некачественные работы.

Ярославская областная дума Сергей Шмелев (слева)

Расследование уголовного дело затянулось. В суде же защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Сторона обвинения с этим согласилась.