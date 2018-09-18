Ярославль, 18 сентября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов считает решение Владимира Путина об отказе в помиловании экс-мэру Евгению Урлашову политически мотивированным. Об этом Виноградов сказа корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Олег Виноградов и Евгений Урлашов

Урлашов, как мне кажется, человек опасный для наших бюрократов из «Единой России». Поэтому, естественно, Путин его и не милует, зачем ему такие люди», — высказал свое мнение Олег Виноградов.

Олег Виноградов считает, что помилованный Евгений Урлашов не остался бы в стороне от ярославской политики.

Он мне звонил. У нас с ним даже была договоренность, что мы делаем серию интервью с ним о политической ситуации в Ярославской области. Это было в июне. После чего ему поменяли режим и запретили звонить. Он пытался, даже находясь в рыбинской колонии, давать определенные комментарии по поводу ситуации в области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в понедельник стало известно, что Владимир Путин отказал в помиловании Евгению Урлашову.